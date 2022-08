¡Ahora es pelirroja! Kimberly Loaiza desata CRÍTICAS por "copiar" look de Karol G

Hasta el momento, Kimberly Loaiza no se ha pronunciado ante las críticas . Cabe destacar que, aunque muchos creyeron en su drástico cambio de look, en realidad fue un filtro de la plataforma de videos que cambia el cabello de color, así que la influencer se mantiene en su clásico tono oscuro.

"Que poco original", "No se cansa de copiar", "Ese look lo hizo famoso Karol G y ahora ella le copia", "Yo creo que debería tener su propio estilo", se pudo leer entre comentarios.

Pero no todo fue color de rosa para Kimberly Loaiza , pues la acusan entre comentarios de haberle copiado el look a una cantante muy famosa, quien recientemente dejó a todos paralizados con su cambio de imagen.

La joven cantante compartió un video en TikTok en donde se le puede ver con el cabello completamente rojo , un estilo con el que nunca antes se le había visto y los halagos no se hicieron esperar.

México.- La influencer Kimberly Loaiza vuelve a estar envuelta en polémica , esto luego de aparecerse por TikTok presumiendo un "nuevo" look , desatando todo tipo de reacciones, aunque no del todo positivas.

Gilberto Coronel Periodista Web

