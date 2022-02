"Ahora resultaba que esperaba un hijo suyo", lo que escribió Jacky Bracamontes sobre William Levy

Hace más de cuatro años que la conductora de televisión y actriz mexicana Jacky Bracamontes, lanzó su libro autobiográfico "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!". En una parte de dicha publicación, habla sobre el fugaz romance que tuvo con el actor cubano William Levy, con quien protagonizó la telenovela "Sortilegio" en Televisa.

En ese entonces, el también modelo ya tenía a su hijo Christopher Alexander, fruto de la relación amorosa con la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez. De acuerdo con Jacky Bracamontes, su amor con William Levy surgió durante las grabaciones de "Sortilegio" y le aseguró que estaba soltero.

Es en el capítulo "Gajes del oficio" de su libro "La pasarela de mi vida", donde la ex concursante de Miss Universo de 42 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, cuenta que con William Levy "desde el inicio todo fue una fiesta", esto debido a su "carácter alegre, dicharachero, bromista e ingenioso".

Jacqueline Bracamontes y William Levy, se convirtieron en unas de las parejas favoritas de las telenovelas. Foto: Agencia México

Los actores se veían todo el tiempo tanto dentro, como fuera del foro donde grababan el melodrama antes mencionado. Menciona que el galán de telenovelas la hacía reír como nadie, se sentía feliz al estar a su lado y que "poco a poco esa química crecía dentro y fuera de los foros y las locaciones".

Un día, William se ofreció a llevarla a su casa. Antes de bajarse del auto, la besó en la boca; Jacqueline Bracamontes manifestó que esto la puso muy nerviosa y le puso un alto, pues sabía que el histrión tenía una pareja y un hijo. Según la ex conductora de "La Voz México", el actor la miró a los ojos y le aclaró que había terminado con su mujer "hacía tiempo" y que estaban separados. Ante esto, ambos comenzaron a salir, "a ver qué pasaba".

Jacky Bracamontes contó que al final, William y ella quedaron como buenos amigos. Foto: Agencia México

Esa felicidad le duró solo unos meses. En su libro narra que una tarde, William Levy le dijo que tenía que hablar con ella y para su sorpresa, le informó que Elizabeth Gutiérrez estaba embarazada de él por segunda ocasión (de su hija Kailey Alexandra).

A pesar de haberme jurado que había terminado con ella, ahora resultaba que esperaba un hijo suyo, los tiempos no cuadraban.

La esposa del corredor de autos Martín Fuentes, padre de sus cinco hijas, menciona que debió tragarse el coraje y la desilusión. Aunque terminaron aquel romance, debieron seguir juntos, pues aún seguían en las grabaciones de la telenovela, "lo complicado fue seguir actuando y besándolo desde que ya no había nada entre nosotros".

Elizabeth Gutiérrez arremete en contra de Jacky Bracamontes

¿Por qué este capítulo del libro autobiográfico de Jacqueline Bracamontes, ha vuelto a dar de que hablar? A más de cuatro años de su lanzamiento, recientemente, Elizabeth Gutiérrez reaccionó por primera vez, luego de darse a conocer su separación de William Levy, padre de sus dos hijos.

De acuerdo con la también modelo y empresaria, Jacky insinuó en su libro que ella se embarazó para "amarrar" a William. En el podcast "En defensa propia", arremetió en contra de la actriz mexicana. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre, yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Elizabeth Gutiérrez hizo referencia a las cinco hijas que tiene Jacqueline Bracamontes con Martín Fuentes.

Agregó que admiraba a Jacky y pensaba que era "una persona admirable, buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo".