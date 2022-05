"Ahora todos los hombres son jo...", se reúnen La Gilbertona y Las Perdidas (VIDEO)

México. La Gilbertona y Las Perdidas se juntan para hablar de sus experiencias "con los hombres" y comparten varias anécdotas durante el encuentro que tuvieron y comparten en YouTube.

La Gilbertona y Las Perdidas son personajes de las redes sociales que han acaparado la atención de mucho público, incluso tienen seguidores en ellas y diariamente están al pendiente de sus actividades.

"Ahorita la mayoría de los hombres son j...", opina La Gilbertona ante Las Perdidas, además presume que en sus tiempos de juventud ella pudo estar con quien quería y le gustaba, "no con cualquiera".

La Gilbertona también dice a sus amigas Las Perdidas que cuando tenía a "su catedral" (hombre), trataba de cumplirle en "todo" para que estuviera con ella siempre y juntos la pasaran contentos.

"Yo no me metía con viejos panzones y cochinos , yo me metía con el que me gustaba y elegía...", dice La Gilbertona, originaria de Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa.

La Wendy, una de Las Perdidas, está en desacuerdo con La Gilbertona y le expresa que ella sí "se mete" con el hombre que se le ponga enfrente, así "huela mal", "mientas me de dinero...", asegura.

Las Perdidas tiene su show y lo presentan en cuanta ciudad las contratan, además en redes sociales son muy seguidas, igual que La Gilbertona, quien se mantiene feliz y con un buen sentido del humor a sus 80 años de edad.