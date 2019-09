Aída Cuevas confirma distanciamiento con su hermano Carlos Cuevas

La cantante Aída Cuevas confirma distanciamiento con su hermano, el también cantante Carlos Cuevas; dice que no hay nada que arreglar entre ellos y lo quiere lejos de su vida. Por primera vez habló del tema con el periodista Álex Kaffie y no lo hará más, asegura.

Desde hace varias semanas se ha hablado en medios de comunicación y portales de noticias que Aída Cuevas y Carlos Cuevas tuvieron problemas personales, y no se llevan, y es Aída quien lo confirma y dice cuál es el origen de su rompimiento familiar.

Aída estuvo como invitada en el espacio de Álex Kaffie, "Sin pelos en la lengua", que transmite por Youtube, y cuando la cuestiona respecto a los problemas personales y familiares que ha tenido con Carlos, refiere que no le gusta tocar el tema.

Aída lamenta que su hermano haya actuado mal en contra de ella y su familia, cosa que le disgustó, y no se explica por qué lo hizo.

Hace un tiempo no nos llevamos bien. No sé qué lo hizo agredirme de tal manera y darle como publicidad a los medios. Quiso hacerse notar y agarrar sus cinco minutitos."

Esto nos se hubiera hecho muy grande si no hubiera agredido y hablado mal de mis hijos y de mi, como quiera uno aguanta, pero si alguien se mete con mis hijos...".

Después de todo lo que ha hecho (Carlos), no es mi intención tener algún contacto con él", dice Aída a Álex Kaffie, muy segura de si misma.

La famosa cantante mexicana menciona también que Carlos es su único hermano, ya que Alfonso, otro que tenía y era su hermano mayor, falleció hace ocho años.

Pese a las cosas dichas por Carlos en contra de Aída y sus hijos (en las que no profundizó), no le guarda rencor ni le desea ningún mal, pero lo quiere fuera de su vida.

No creo que esto vaya a componerse y no por esto le deseo mal, le pido a Dios me lo aleje, porque si de estos hermanos tengo, ¿para qué los quiero cerca?."