Aída Cuevas podría demandar a Carlos Cuevas, su hermano

México. La cantante mexicana Aída Cuevas podría demandar a Carlos Cuevas, su propio hermano, y ya lo hizo público. En caso de que él siga hablando cosas de la vida privada de ella, procederá legalmente, se informa en distintos portales de noticias.

La relación familiar entre los cantantes Aída Cuevas y Carlos Cuevas, quienes son hermanos, no marcha del todo bien desde hace varios años atrás, y últimamente han causado controversia las cosas que él ha dicho sobre ella y la supuesta relación que tuvo con el fallecido Juan Gabriel.

Carlos Cuevas estuvo en el programa de televisión "Hoy" y habló, entre otras cosas, acerca de algunas declaraciones que ha hecho sobre Aída y la supuesta relación que hubo entre ella y el fallecido Juan Gabriel.

Me preguntaron, y yo respondí: ‘A mi no me consta que le haya pedido matrimonio”, abundó Carlos Cuevas sobre la declaración de Aída hace un tiempo.

Lo anterior porque Aída declaró en más de una ocasión en entrevistas que fue muy amiga de Juan Gabriel y que éste le habría pedido matrimonio. Carlos la desmintió públicamente, y se piensa que quizá por este motivo Aída se habría molestado con él.

Según reporte en Grupo Fórmula, abogados de Aída mandaron a Carlos un comunicado en el que le avisan que si sigue hablando de su hermana, podría ser objeto de una demanda.

De que continuaran este tipo de expresiones y que Doña Aída se sintiera afectada por los mismos, se procedería de forma legal”, cita el abogado Garardo Aviña en el comunicado, de acuerdo a información en el programa "Hoy".

El mismo abogado Gerardo Aviña da a concer que hace unos dos años Carlos Cuevas ha venido realizando comentarios y expresiones en sentido burlesco respecto de Aída y ya se le mandó un comunicado para pedirle que deje de hacer ese tipo de comentarios.

En el comunicado, Aída Cuevas comenta que solo los involucrados conocen la realidad de lo que ha ocurrido.

Sé callar todo aquello que podría destruir a una persona o a su círculo familiar entero, no lo necesito, no me nutriría como persona. La sangre podrá unirnos, pero no todos conservan la cuna”, escribió Aída.