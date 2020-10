México. La cantante Aída Cuevas revela que su hermano Carlos Cuevas la violentó y también a sus padres. En entrevista con el programa de televisión Ventaneando con Pati Chapoy, Cuevas hace público que hace 20 años Carlos se le fue a los golpes a ella y a sus padres, y esa es la razón de la enemistad entre ellos.

Aída Cuevas había prometido no hablar del tema, pero no puede más y lo hace porque no está dispuesta a ser tapadera de nadie, dice, y por eso inició un proceso legal en contra de su hermano, el también cantante Carlos Cuevas, a quien acusa de supuesta violencia intrafamiliar y psicoemocional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Aída Cuevas cita que los problemas con su hermano Carlos habrían comenzado años atrás, pero que él menciona que está molesta porque no apoyó sus declaraciones sobre la propuesta de matrimonio que le hizo Juan Gabriel a Aída en su momento.

Él ha dicho que yo me enojé porque él dijo que no le constaba que Juan Gabriel me pidiera matrimonio, que por cierto culpa a Ventaneando. Sinceramente, a nadie le consta que Juan Gabriel me pidió matrimonio porque me lo pidió a mí, solos y me lo pidió tres veces. Tuve ese honor", asegura Aída Cuevas.

Aída Cuevas está en el foro de #Ventaneando, abriendo su corazón y rompe el silencio sobre el distanciamiento de su hermano Carlos. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/8sEAUxwCuq — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2020

Carlos está involucrado en faldas, vicios y violencia, cosa que yo no le voy a permitir. Esto va a tener que ir a la Fiscalía a declarar porque yo ya lo declaré. No puedo ser tapadera de nadie. Estoy cansada de que el señor se haga la víctima", dice Aída en Ventaneando.

Cuevas, gran figura de la música mexicana y que ha viajado a muchos países del mundo representando a México, menciona en la misma entrevista que Carlos y ella antes se llevaban bien, hasta lo apoyó para que se presentara en Siempre en Domingo varias ocasiones.

Las cosas cambiaron entre ellos desde que Carlos violentó a sus padres y también a ella,cosa que no pudo soportar ni permitir, puesto que ella siempre se encargó de venerar y cuidad a sus señores padres.

Fue algo terrible, estaba mi madre ya muy grande, mi padre tenía ya 80 años y, pues llegó a embestirlo como toro y a tratárselo de quitar porque no sé cómo... Estaba mal. Conmigo se puso agresivo, se me fue a los golpes. "

Aída Cuevas confiesa episodios de violencia de su hermano Carlos contra su familia y revela que lo demandó por violencia intrafamiliar y psicoemocional. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Y1kv8Zqza3 — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2020

Sobre las demandas

Alfonso Arnáez, abogado de Aída Cuevas y socio y representante del abogado Guillermo Pous, informó a medios de comunicación en días pasados que Aída ratificó su denuncia en contra de su hermano, el cantante Carlos Cuevas, por el delito de violencia familiar.

Y en caso de que Carlos se encontrado culpable por el delito de violencia familiar, podría ser condenado de uno a seis años de prisión, comentó Alfonso. Desde finales de agosto, Carlos ya no puede realizar comentarios sobre ella, y de hecho, previamente le habían hecho llegar un documento solicitando el cese de comentarios ofensivos hacia su persona. La respuesta de Carlos fue denunciar a Guillermo Pous y a Alfonso Arnáez por amenazas.