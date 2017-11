Aida Pierce buscó "compañía" por internet, y esto le pasó

Aída Pierce no ha tenido suerte en el amor, y para encontrarlo, se le ocurrido hacer uso del internet varias veces para ver si así podía encontrar a su "media naranja", sin embargo, no ha corrido con suerte.

En entrevista con "Ventaneando", Pierce confiesa que ha sido afecta a buscar pareja a través de redes sociales, pero dos de las últimas veces no ha tenido suerte.

"Conocí a una persona que no tenía nada que ver con la descripción de su perfil. Nos vimos, salimos y descubrí que no era como se describió en internet, y lo corté; le dije que no podía seguir saliendo con él."