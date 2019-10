Ailsinn Derbez desata críticas por foto amamantando a Kailani

Aislinn Derbez demostró una vez más que las críticas no le importan, a pesar de haber sido constantemente atacada en redes por amamantar a su hija Kailani, la actriz continúa publicando fotografías sobre ello y hasta posó en la portada de una importante revista.

Los internautas comenzaron hace algunos meses a atacar a Aislinn por subir fotografías amamantando a su hija a redes sociales, desató duros comentarios pero ella dejó ver en claro que pese a eso, seguirá publicando ese tipo de contenido, como prueba de ello, la actriz posó para la revista de Marie Claire dándole pecho a Kailani.

Junto a Zuria Vega, la hija de Eugenio Derbez posó en la portada de la revista amamantando a Kailani, hija que nació del fruto de su amor por Mauricio Ochmann y a los usuarios no les pareció del todo correcto esto, pues la criticaron y comenzaron a mandarle comentarios negativos sobre sus accciones.

Además de publicar la portada de la revista, subió también una fotografía sólo acompañada de su hija con un emotivo mensaje y dándole pecho, algunos usuarios comentaron que Kai está ya muy grande para seguir tomando pecho.

Guau ya está supergrande para que esté tomando pecho no" "Ya está bien grande para que aún la amantes" "esto ya es demasiado yo también les di pecho a mis hijos y no por eso me tomaba fotos amamantando teniendo un bebe ya mas grande ya se ve vulgar", se lee entre los comentarios.