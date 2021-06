Aislado y con temor al Covid-19, así vive Luis Miguel en un hotel, ¡pero se niega a vacunarse!

Aislado en su habitación en un exclusivo hotel en Acapulco, así es como Luis Miguel ha vivido los últimos meses por temor a contagiarse de Covid-19.

Pese a que su serie biográfica en Netflix ha sido un tema de conversación aún vigente, el propio Luis Miguel no se ha pronunciado al respecto, y hasta hace poco se desconocía dónde está y qué ha estado haciendo durante estos últimos meses.

Según lo dicho por un amigo de El Sol a la revista TVyNotas, el intérprete había alquilado una habitación para él solo en un hotel en Acapulco, donde ha extremado precauciones para evitar un contagio.

La fuente señaló que Luis Miguel teme a exponerse a otro problema de salud que lo haga retirarse de los escenarios, como lo que pasó con su afección en el oído llamada tinnitus:

“Además de que le restó trabajo, porque no ha podido dar conciertos en más de un año, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la Covid, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”, dijo a la revista.