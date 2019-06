Aislinn Derbez aclara que lo del semen de ballena era broma

Aislinn Derbez aclaró en sus Instagram Stories que el supuesto tratamiento de belleza que incluía semen de ballena, era solo una broma. Todo ocurrió cuando compartió una serie de videos donde bromeaba con su amigo y maquillista Vicente Chapitas, mientras la alistaban para uno de sus proyectos.

La actriz Aislinn Derbez señaló que la rutina de belleza que le practicó Vicente Chapitas, la dejó como toda una mujer "empoderada y radiante".

"Esta es la nueva técnica de Vicente de maquillaje para una piel radiante, mojan papel higiénico y se coloca en la cara", contó la hija de Eugenio Derbez en uno de sus videos. Posteriormente la actriz le dijo a su maquillista que sus fans preguntaban con qué había humedecido el papel, a lo que respondió: "con caléndula, aloe vera, toda natural, semen de ballena para que se vea la piel muy bonita".

Su raro tratamiento de belleza de Aislinn Derbez... pic.twitter.com/mbHyAQ50xc — Mister137 (@ElMister137) 13 de junio de 2019

Posteriormente en varios portales se hablaba sobre el tratamiento de belleza al que se sometía supuestamente Aislinn Derbez para lucir aún más bella y radiante, un tratamiento que según tenía un ingrediente fundamenteal: semen de ballena.

En sus Stories aclaró que todo se trataba de una broma. "Estuve en estos días haciendo pura estupidez con Vicente y Jorge, mi maquillista y peinador; entonces sacaron notas los medios de comunicación, algunos, los menos inteligentes, como si toda nuestra plática fueran cosas reales".

Creo que era muy obvio que estábamos haciendo estupidez y media, es impresionante a lo que pueden llegar los medios de comunicación.

La poderosa reflexión de Aislinn Derbez

Por otra parte, la actriz decidió abrir su corazón hace unas semanas ante sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, donde compartió que no todo es miel sobre hojuelas en su vida, como por lo general se podría ver en sus publicaciones en redes sociales.

Junto a una fotografía familiar, la actriz Aislinn Derbez escribió:

Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta, pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no. Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad) de estas redes sociales.

Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc.

No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes.

Me he dado cuenta que la disciplina que requiere amarse, cuidarse a uno mismo y estar en tu centro es muy grande y que lo más fácil es perderse. ¿Porqué? no se, pero así funciona este mundo y requiere de ser muy guerrero para salir bien librado de aquí. Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario.

Así que una vez más vuelvo a regresar a mi misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que ah como cuesta con hijos), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo (qué es lo único que realmente vale la pena después de todo).

Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo.

Pero “ese día” jamás llega, ¿porqué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy?