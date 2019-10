Aislinn Derbez balconea a Alessandra Rosaldo sobre antiguo romance

De Viaje con los Derbez sigue dando de que hablar, pues esta vez se dio a conocer que Alessandra Rosaldo actual esposa de Eugenio Derbez, mantuvo un romance con el Temerario Mayor, Adolfo Ángel Alba, quien hasta la fecha sigue siendo un exitoso cantante.

Resulta que en uno de los episodios Aislinn Derbez pidió permiso a la misma Alessandra para decirle a su esposo Mauricio Ochmann, que la guapa mujer anduvo con el artista de música romántica.

Pero la cosa se puso más emocionante cuando Eugenio Derbez se quedó callado, aunque después prefirió burlarse de su amada, ya que le dijo que su cara se iluminó cuando Aislinn le recordó dicho amorío por lo que Rosaldo no le quedó de otra más que recibir las burlas de la familia.

Mientras tanto los fans de la serie decidieron comentar la revelación que realizó Aislinn, además de la reacción de Eugenio Derbez y Alessandra, quien no paró de reír cuando se hizo la declaración ante las cámaras.

"Me la eche toda en cuanto salió me encantó y lo que aprendí es maravillosa ojalá hagan 2da. Temporada", "Que le digan a Ais que no solo se lo contó a Mau se lo contó a todo el mundo Jajajajaja", escribieron los usuarios sobre Aislinn.

Cabe mencionar que es la primera vez que la familia se reúne pues pocas veces se les ve juntos debido a la apretada agenda de trabajo que tienen, pues como todos saben la familia entera se dedica a la actuación desde hace varios años, por lo que era imposible reunirlos.

Además Aislinn es la que había tenido más trabajo, ya que se encontraba grabando la segunda temporada de La Casa de las Flores, donde realizó un gran trabajo, pues sus fans ya se lo hicieron saber por medio de las redes.