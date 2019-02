Aislinn Derbez celebra a su hija con una carta tierna

La pequeña Kailani, hija de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, cumplió ya su primer año de vida y es con una tierna carta que su famosa mamá la celebra en redes sociales. El festejo por su primer cumpleaños no puede pasar desapercibido.

Aislinn Derbez compartió a través de su cuenta personal de Instagram un tierno momento en compañía de su hija Kailani Ochmann, quien cumple este lunes su primer año de edad. En ella le describe cómo han sido algunos de los momentos en que han compartido juntas.

¡Es el año más maravilloso de mi vida, sin duda!. Todo pasa tan rápido y no quiero que se me olviden nunca esas cosas que me derriten a diario."