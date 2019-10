Aislinn Derbez con escote muy abierto enseña sus grandes pechos

Aislinn Derbez dejó sin habla a sus millones de seguidores luego de aparecer con un vestido muy colorido el cual tenía un enorme escote con el cual desató la locura debido a lo grandes que lucían sus pechos, pues de acuerdo con los internautas se le miraban espectacular.

Por si fuera poco la foto alcanzó más de 300 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que debería usar blusas más escotadas para que las presuma en su cuenta de Instagram.

Además Aislinn opinó sobre la serie que hizo con su familia llamado De Viaje con los Derbez, donde confesó que las cosas no salieron como ella esperaba, pues se la pasó muy cansada a lado de sus hermanos, ya que su hija Kailani no dormía en las noches.

Sentimientos encontrados por este proyecto... por un lado fue algo muy especial estar TODOS juntos por primera vez en un lugar tan extravagante y definitivamente hubo experiencias inolvidables y tenerlo documentado para siempre de recuerdo esta increíble..., dice al principio del texto.

Peeeero por otro lado para mi (y para Mau) fue una especie de pesadilla (y eso que yo amo viajar!).

"Para empezar nunca nos imaginamos que Kai (que ahí tenía 10 meses) no dormiría en las noches y no hubo una sola noche de todo el mes que yo durmiera más de 3 o 4 hrs, así q me la pasé en modo zombie amargada, y tener cámaras constantemente grabando mientras yo me sentía en crisis no fue muy agradable que digamos...", escribió Aslinn en su mensaje.

Cabe mencionar que Aislinn es de las pocas actrices que ha estado alejada de los escándalos, pues siempre mantiene su vida privada alejada de la prensa, ya que prefiere que hablen de su trabajo y no de otros asuntos.