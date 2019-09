Aislinn Derbez confiesa haber atravesado una crisis matrimonial

A pesar de que Aislinn Derbez se encuentra triunfando en grandes películas y series, no todo es color de rosa para la joven, pues la actriz reveló haber sufrido una crisis matrimonial con su esposo, el actor Mauricio Ochmann.

La famosa actriz, quien participa en la serie de Netflix, 'La casa de las flores', confesó haber atravesado una crisis con el actor de 41 años, con quien tiene una pequeña hija llamada Kailani.

Todo comenzó mientras se encontraban de viaje a Marruecos, esto como parte de su nuevo reality show próximo a estrenarse, 'De viaje con los Derbez', una producción donde también sus hermanos, José Eduardo, Vadhir y Aitaba participarán.

De acuerdo con la actriz, no se encontraba en el mejor momento de su vida al realizar este viaje, se encontraba emocionalmente investable y era algo que los miembros de su familia ya notaban.

Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. (…) A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, confesó en el programa Despierta América.