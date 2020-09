Aislinn Derbez delgada y radiante así supera su separación

Aislinn Derbez de 33 años de edad de nuevo causó todo tipo de reacciones en redes sociales por aparecer sentada en un sillón, pero lo que más llamó nuestra atención es que se miraba demasiado delgada, que desde hace tiempo la actriz quiso recuperar el cuerpo que tenía antes de quedar embarazada.

Aislinn Derbez no solo compartió una foto de como se ve su cuerpo actualmente, sino que presumió uno de los rituales que ella tiene para sentirse bien, pues no es sorpresa que a Aislinn Derbez siempre se le ve de buen humor, pues es una chica muy alegre ante la vida.

Y tu que rituales o prácticas haces para consentirte y sentirte mejor? A mi me encanta observar la naturaleza, o meditar o simplemente tratar de tener pequeños momentos en el día de “no hacer nada” aunque me cueste trabajo.Y bueno, siempre es padre hacer eso con un outfit súper cómodo con el que te sientas apapachada y sí, mi elección son los de Aerie, escribió Aislinn Derbez en su foto.

Más de 324 mil likes le dieron a Aislinn Derbez por su foto y le comentaron lo bien que se ve, pues como madre primeriza su abdomen quedó impecable, por lo que Aislinn Derbez deja muy en claro que se cuidó durante el embarazo.

"Esooo, en esas fotos sales radiante! Jejej, me da gusto que te sientas cool!", "Yo me pongo a pensar en todas las deudas que tengo", "Yo me baño en sal, pongo música en mi baño, ya que es el único lugar donde siento paz y empiezo a exfoliar todo mi cuerpo con sal y luego salgo renovada", "Que gusto verte tan bien, mi ritual es el ejercicio me ayuda contra la depresión y ansiedad", le escriben a Aislinn Derbez.