Aislinn Derbez fue criticada por amamantar a Kailani en público

Aislinn Derbez aprovechó la conferencia de prensa que organizó junto a su esposo Mauricio Ochmann, como marco de la presentación de su colección de abrigos, para responder a quienes la criticaron en redes sociales por compartir una imagen donde aparece amamantando a su hija Kailani y junto a ella, se observa a su hermanita Aitana haciendo lo mismo con una muñeca.

Aislinn Derbez ha resaltado en redes sociales lo importante de la lactancia.

Aunque al inicio de los cuestionamientos la actriz minimizó el tema, respondió: “no leo casi los comentarios porque luego digo: ‘no, para qué me engancho’, de repente uno que otro, pero por otro lado me parece padre crear ese revuelo para que la gente se entere y diga ‘esto está pasando’, y diga ‘ok esto está pasando’ y para que también otras mujeres se atrevan a lactar en espacios públicos, yo creo que está increíble”.

Por otra parte, de acuerdo con Agencia México, Aislinn Derbez prefirió tomar con el mejor humor los rumores sobre un nuevo embarazo.

"Allá arriba me dicen: ‘que ya vas a ser mamá ahorita que te quistaste el abrigo te vimos’, ¡qué poca!, o sea quiere decir que traigo panza o qué, estoy inflamada, tengo colitis, oigan respeten. Si quiero ser mamá, pero en este mismo momento próximo, cercano pues no", mencionó la hija del comendiante Eugenio Derbez.

Mauricio Ochmann descartó hacerse la vasectomía pues asegura que la paternidad es algo que adora, y si fuera por él tendría 10 hijos.

Hace unas semanas la actriz compartió en sus redes sociales un poderoso mensaje sobre la lactancia. "Una de las cosas que más me ilusionaban y me emocionaban desde mi embarazo era la lactancia. Yo no creía que pudiera tener una lactancia exitosa, pero me empeñé en hacer todo lo que estuviera en mis manos por lograrlo".

Mi madre no me pudo dar por falta de información y yo no quería repetir el patrón, si tenía miedo, por todo lo que se dice de lo difícil y doloroso que puede ser en un principio.

"Como ya he dicho antes, los primeros 3 meses para mi fue muy difícil, pero después todo se acomodó. La conexión que he logrado a través de la lactancia y el ver cómo repercute en su salud es de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. El informarme me ayudó a siempre seguir adelante, nunca me sentí incoóo sin pudor alguno, hasta en juntas de trabajo (no entiendo porque tendría que ser algo pudoroso). Hoy Kai sigue tomando su leche feliz a casi año y medio de edad y es de nuestros momentos favoritos del día".