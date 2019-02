Aislinn Derbez luce escote de infarto en un traje de baño

La actriz Aislinn Derbez, compartió en Instagram una par de sensuales fotografías en traje de baño, luciendo un pronunciado escote. Con este post, la esposa de Mauricio Ochmann hizo una profunda reflexión sobre su cuerpo.

Aislinn Derbez dejó claro que a casi un año de dar a luz a su hija Kailani, por fin se deshizo de los kilos de más y recuperó su estilizada figura, hecho que la hace muy feliz.

Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar.

"Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chigo), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario”, comentó Aislinn Derbez junto a sus fotos en traje de baño y luciendo tremendo escote.

La bella Aislinn Derbez causó revuelo con sus fotografías en traje de baño, sobre todo por su escote; sus seguidores la felicitaron por lucir tan sensual y sobre todo por jamás rendirse en su proceso de pérdida de peso.

Aislinn Derbez detalló que a diferencia de varias compañeras del medio, a ella le estaba costando mucho trabajo recuperar su figura, pero que gracias a su disciplina y paciencia logró su meta.

“Para mí en lo personal fue un proceso lento (y nada fácil). Tenía prisa por regresar 'a la normalidad' pero estaba estancada con muchos kilos encima los primeros 5 meses de posparto. Durante un tiempo hacía ejercicio todos los días y no veía resultados. Hasta que paré todo y me dediqué a indagar más adentro, a ser más respetuosa, más amorosa y más agradecida con mi cuerpo. A darle tiempo, espacio y paciencia a mi cuerpo”, manifestó la actriz en meses anteriores.