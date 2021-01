Aislinn Derbez muestra lo grande y hermosa que está su hija Kailani

México. La actriz Aislinn Derbez, hija del también actor Eugenio Derbez y quien ha participado en películas como Hazlo como hombre y A la mala, presume en sus redes sociales lo grande y hermosa que está su hija Kailani, ademés le dedica un mensaje amoroso tras su retorno de Hawái, donde estuvo de vacaciones.

Kailani, la hija de Aislinn Derbez y de Mauricio Ochmannn, cumplirá tres años de edad en febrero próximo y llama la atención en Instagram porque es muy linda, además inteligente y esto puede verse en varios videos que también sus famosos padres colocan en sus respectivas redes sociales.

Aislinn y Kailani, su hija. Foto de Instagram

No podría estar más orgullosa de esta almita que estamos formando. Lograr esa mezcla entre darle la libertad de ser ella misma y, al mismo tiempo, poner límites amorosos y firmes, es toda una compleja obra de arte”, se lee en parte del mensaje que la guapa actriz coloca en Instagram.

La pequeña Kailani estuvo bajo el cuidado y protección de su famoso papá, Mauricio Ochmann, mientras Aislinn pasó unos días de descanso en Hawái; este año fue el primero que la expareja pasó las festividades separadas. Kai la pasó con su mamá y con los Derbez, y el Año Nuevo, lo disfrutó junto a su famoso padre, protagonista de teleseries como El Chema.

Aislinn vuelve a su vida normal en la que atiende a su canal en YouTube donde habla de distintos temas de interés. En su reciente podcast, La magia del caos, se ha referido mucho a su papel de mamá y ha expresado lo que ha cambiado su vida desde que Kai llegó a ella.

Uno de los objetivos más importantes de la vida, desde mi punto de vista, es crecer y liberarnos de cualquier creencia o condicionamiento, pero la gran duda es, ¿de qué manera realmente nos podemos liberar?”, escribió la actriz recientemente.

Aislinn estuvo casada con Mauricio Ochmann, pero en marzo de 2020 confirmaron en sus respectivas redes sociales que habían decidido hacer una pausa en su relación y no dieron más explicaciones, sin embargo han seguido en contacto, en parte debido a que tienen una hija en común.

Aislinn ya tendría una nueva relación sentimental y en los últimos días de esto se ha hablado en distintos programas de espectáculos, incluso se menciona que el fotógrafo Jesh de Rox es su nueva pareja. Al momento ninguno de los dos ha hablado sobre el tema.

Foto de Instagram

La actriz mexicana viajó en plan de vacaciones en días pasados a Hawái junto a unos amigos y muchos de sus seguidores en redes comentaron que entre ellos se encontraba precisamente Jesh de Rox, quien es fotógrafo profesional y también model. Ambos se habrían conocido por cuestiones de trabajo y de esa manera empezarían una relación sentimental.

Jesh ha tenido oportunidad de fotografiar a los refugiados, captar a presidentes, bandas de rock y también ha trabajado para varios medios de comunicación y revistas como Vogue, Elle y el Huffington Post.

Según información en su página oficial, Jesh tenía 20 años de edad cuando comenzó a ser reconocido con más de 100 premios internacionales, además es fundador de Superfeel, cuya misión es mostrar las emociones de sus modelos.

El joven es bastante emprendedor y trabajador, puesto que tiene tres series propias de podcast Practical forms of self love, sobre el amor propio; The wisdom of madness, sobre la creatividad y las experiencias humanas y Friendship, sobre la amistad.