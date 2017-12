Aislinn Derbez muestra sus 7 meses de embarazo

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, se encuentran completamente felices con la llegada de su primer bebé juntos, la actriz se encontraba en el continente europeo junto a su esposo celebrando su "baby moon", el cual estuvo lleno de sorpresas por las instantáneas que subían la famosa pareja.



Al parecer el viaje le sentó muy bien a la futura mamá ya que luce radiante y llena de energía con casi 7 meses de gestación la hija de Eugenio Derbez pretende comer bien, hacer un poco de ejercicio y preparar todo para la llegada de la cigüeña a su hogar.



Ahora que regresaron prefiere hacer una pequeña pausa para recibir la nueva faceta de vida que le espera.



Feliz de regresar a casa después de casi 7 meses sin parar, a estar tranquila por fin, con 14 kilos demás que según yo se ven bien (hacía falta más carnita o no) a hacer un poco de yoga, ejercicio, comer más sano (más o menos), dormir más si la panza me deja, preparar todo lo que no había podido, estar en familia por fin, etc.… últimos 3 meses antes de conocer a [email protected] bebe.



"No te diré que te ves bonita, porque eso siempre... te ves ilusionada y feliz que Dios los bendiga a los tres y el parto sea una experiencia sin mucho dolor".

"Que bella te vez tu cara refleja lo que tu corazón siente y es un amor puro y sincero por la razón que tu vientre está formando Felicidades".

EL CAMBIO DE LOOK EN SU "BABY MOON"

La pareja más famosa del mundo del espectáculo, es sin duda alguna la de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, tras su reciente enlace matrimonial y la llegada de su primer bebé, han acaparado la mirada de todos.

En redes sociales podemos ver la felicidad que manifiestan este par ya que siempre están bromeando o interactuando con sus fanáticos esto les ha dado gran popularidad.

Mi príncipe azul Amo viajar por el mundo contigo @mauochmann (aunque la gente nos vea raro en todos lados por culpa de tus pelos) My blue Prince Charming I love traveling around the world with you @mauochmann (even though people stare at us everywhere because of your hair ♀) Una publicación compartida por (@aislinnderbez) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 5:01 PST



Este fin de semana no fue la excepción y las bromas siempre están a la orden del día para los futuros padres y es que Aislinn, Mauricio y su hija Lorenza, fueron parte de una locura previa a que estos famosos reciban a su primer heredero juntos.

A través de Instagram Stories (aplicación que siempre usa Aislinn) hicieron una encuesta de si debían o no hacerse un cambio de look radical, generando de inmediato reacciones de todo tipo entre sus seguidores.



Los fanáticos no esperaron ni un segundo más para dar sus opiniones por lo que al parecer los actores, decidieron ir al salón de belleza atreviéndose a un cambio muy radical.

Parece pintura pero es de verdad... Looks like a painting but it’s real... Una publicación compartida por (@aislinnderbez) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 3:10 PST

"Nos volvimos un poco locos... porque qué mejor momento para hacer locuras que antes de tener un bebé", expresó la hija de Eugenio Derbez, en una de sus stories, en ella explicaron que dicha locura sería una de las tantas anécdotas que le contarían a su hijo o hija cuando naciera.

Aislinn Derbez cortando su melena/Instagram

Aislinn le dijo adiós a su hermosa melena negra, mientras que Ochamann, se pintó el pelo de azul, fanáticos enloquecieron con el cambio tan drástico que hicieron, además Lorenza pudo haber revelado el sexo del bebé en una de las stories de Aislinn, diciendo primero que era niño y luego niña.

Con información Mundo Hispánico

