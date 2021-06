Aislinn Derbez niega que 'De Viaje con los Derbez' haya terminado su matrimonio con Mauricio Ochmann

Pese a que los rumores indicaban que había sido el reality show ‘De viaje con los Derbez’ lo que había provocado la separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la actriz negó que su matrimonio terminó a causa del programa.

Desde que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez terminaron su relación, distintas especulaciones se han disparado en torno a lo que pudo ocasionar el ‘truene’ en la que parecía una de las parejas más estables del medio del entretenimiento en México.

Leer más: Jennifer Aniston revela sus sentimientos verdaderos sobre su ex Brad Pitt

Incluso en el pasado Eugenio Derbez había dejado ver que sentía culpa por forzar al matrimonio a formar parte del reality show, que había supuestamente desatado los problemas de pareja.

Sin embargo, Aislinn Derbez desmintió que su matrimonio terminó debido al viaje familia, luego de que su hermano, José Eduardo Derbez lo haya dicho así durante el último episodio del podcast de la actriz.

“Yo lo viví muy bien”, dijo José Eduardo Derbez. “Para mí fue un gran viaje que me hizo acercarme más a ustedes, a la familia. Y al mismo tiempo hizo que terminara mi relación. La tuya igual”.

Ante lo dicho, Aislinn Derbez reaccionó rápidamente y se apresuró a aclarar que, contrario a lo que se piensa, los problemas con Mauricio Ochmann no iniciaron en las grabaciones de ‘De viaje con los Derbez’, ni fue este el motivo de su divorcio.

“La mía no terminó por ese viaje. Abrió cosas que tal vez no se estaban viendo. Pero ni siquiera fue por lo que se vio en el reality, (sino) por lo que se vivió detrás de”, dijo. “Yo estaba bajo mucha presión. Siento que nunca habíamos hecho esto antes. Era mi peor momento, mi depresión postparto y todo”.

Asimismo, la actriz señaló que este viaje se realizó en el peor momento de su vida, y habló de las complicaciones de cuidar a su hija, Kailani, quien estaba recién nacida en ese entonces:

“Aunque en la serie parecía que yo no la cuidaba, hazme el favor, me la pasaba cuidándola detrás de cámaras… Yo no dormía, me la pasaba amamantándola toda la noche, se despertaba a cada hora, yo no dormí en todo el viaje más de 45 minutos, era un desmadre”.