Aislinn Derbez por querer ser la esposa perfecta tuvo problemas

Aislinn Derbez volvió hablar de su separación con Mauricio Ochmann, con quien procreó una hija y quienes para muchos eran el matrimonio más solido de la farándula, pero las cosas comenzaron a cambiar con el tiempo por lo que decidieron separarse causando polémica.

Ahora Aislinn Derbez, quien se ve muy tranquila desde la separación dio más detalles por los cuales cree que su matrimonio se vino abajo y una de ella lo perfecta que era para que todo saliera bien, pero las cosas nunca salieron como ella esperaba, lo que ocasionó problemas entre los actores.

Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien, no pero a unos niveles excesivos, entonces todo me empezó a salir opuesto, dijo Aislinn Derbez para el programa Hoy.