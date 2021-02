Aislinn Derbez prepara cuerpazo para Semana Santa con ropa deportiva

Aislinn Derbez de 33 años de edad tiene a todo mundo emocionado, pues la actriz originaria de la Ciudad de México, pero con residencia en Estados Unidos, se encuentra preparando físicamente para recibir la Semana Santa como se debe y lo hizo haciendo ejercicio con un conjunto deportivo militar con el cual se miraba muy bien la hija de Eugenio Derbez.

Me encanta que Aerie me acompaña en todas las etapas del día. Desde hacer ejercicio por la mañana hasta cuando salgo al atardecer a dar un paseo. ¿Cuéntame qué te inspira para moverte?, escribió en la foto de Aislinn Derbez, donde cada vez más se le ven unas curvas de impacto, además de un abdomen bien tonificado el cual desean ver muchos de sus seguidores.

Y es que, desde que tuvo a su hija Kailani, Aislinn Derbez poco a poco se puso a recuperar su cuerpazo, por lo que en pleno 2021 se mira muy bien, pero ella quiere mucho más que eso, pues desea verse como una verdadera modelo, por lo cual le está dando con todo al ejercicio, además se trata de alimentar lo mejor posible desatar la locura de sus millones de fans cuando aparezca en traje de baño.

"Que hermosa te ves siendo feliz contigo misma. Todo todo tiene su tiempo, y este tiempo de sanación que has tenido se te ve en los ojos y en la sonrisa saludos de una fan en Guatemala", "Muy lindo en Instagram, lo que posteas, pa' que yo vea , como te va de bien", "Estás bella Aislinn eres una gran inspiración no te conocía hasta la Magia del Caos! Please recomendaciones para ir a Hawái puntos a considerar please", le escribenn a Aislinn Derbez.

Pero eso no es todo, pues Alessandra Rosaldo esposa de Eugenio Derbez, se ha encargado de ayudar a Aislinn Derbez con el ejercicio, pues la cantante de Sentidos Opuestos desde muy joven ha realizado ejercicios, incluso ha invitado a la actriz a sus rutinas para que pueda cumplir más rápido sus propósitos, ya que las dos se llevan de maravilla.

Tras las coquetas fotos, muchos se preguntarán si en realidad Aislinn Derbez sale con Jesh de Rox, con quien ya se le ha visto un par de ocasiones y si es así millones se quedaran con el corazón roto, pues ya le han dicho a Aislinn Derbez que ella es su amor platónico desde hace tiempo, aunque todavía no hay nada concreto entre ellos dos.

Para quienes no lo saben el año pasado Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann de 43 se separaron aunque fue de mutuo acuerdo muchos quedaron helados al enterarse de la noticia, pues realmente pensaron que serían uno de los matrimonios más duraderos de la farándula, pero lamentablemente decidieron ya no seguir causando tristeza para sus fans.

Muchos seguidores de la pareja quedaban maravillados por la manera en que Mauricio Ochmann le dedicaba cartas de amor a la madre de su hija en las redes sociales, por lo que muchos quedaban fascinados por como le hablaba y es que le demostraba el fiel amor que le tenía, pero no duró mucho cuando dieron a conocer el fin de su matrimonio.

Aislinn Derbez con su coqueta ropa deportiva/Instagram

Cabe mencionar que muchos internautas notaron que Mauricio Ochmann, se mostraba muy incómodo en la serie De Viaje a los Derbez, donde el histrión aseguró que su intimidad es muy privada, por lo que no se sintió para nada cómodo cuando las cámaras del reality show, lo tenían que seguir a todos lados.