Aislinn Derbez regresa a la ropa de encaje con seductora sesión de fotos

Aislinn Derbez de 33 años de edad ya no le teme al que dirán y sacó su lado seductor junto al fotógrafo profesional Henry Jiménez quien le hizo una sesión demasiado coqueta, donde la actriz aparece con ropa de encaje desatando la locura total, pues desde hace años el artista deseaba que la guapa mujer posara de esta manera y lo logró.

Llevaba años intentando convencer @aislinnderbez de tomarle unas fotos sensuales al estilo Henry Jiménez jaja hasta que por fin se me hizo!! ¿Valió la pena la espera??? Los leoooo, escribió el fotógrafo al ver el perfecto trabajo que hizo con la también hija de Eugenio Derbez quien recuperó su tremendo cuerpazo después de haber dado a luz, pues decidió que quería regresar a sus medidas originales.

Pero eso no fue todo lo que llamó la atención de la ropa de encaje de Aislinn Derbez, pues también aseguró que dicho trabajo le gustó demasiado, por lo que espera hacer más colaboraciones con el fotógrafo, quien cuidó cada detalle de las fotos de Aislinn Derbez, quien tiene una piel muy uniforme pues su fans se lo hicieron saber en todo momento.

Y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes..., escribió Aislinn Derbez en su publicación la cual alcanzó más de medio millon de likes, además de varios comentarios de todo tipo.

"¿Soy la única que le encontró parecido a Penélope Cruz?", "Entonces porque por ver las fotos fue que quiere adoptar tiktokers,tú hermosa @aislinnderbez", "Pinche @henryjimenz como la pones en problemas @aislinnderbez con tu talento te envidio", "No había leído el pie de foto y ya estaba pensando en qué diría su papá esta vez", "Lograste capturar el porte de una mujer en toda su expresión!!!", le escribieron a Aislinn Derbez por las fotos con ropa de encaje que dejó a todos con el ojo cuadrado por tanta belleza de la actriz.

Tras la publicación de Aislinn Derbez, de inmediato reaccionó su padre y hermano Vadhir Derbez quien este último dijo que si su hermana sigue haciéndose este tipo de fotos, pronto podría abrir un only fans al igual que varias mujeres del espectáculo quienes han tenido buena aceptación con esta red social, por lo que muchos estuvieron a favor y otros en contra al igual que el hermano de la actriz.

"Henry chingdamdre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y ¿Qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans no no no jajaja, escribió Vadhir Derbez sobre las polémicas fotos de Aislinn Derbez quien ya tiene rato con ese tremendo cuerpazo que se carga desde que terminó con su ahora ex pareja Mauricio Ochmann.

Recordemos que desde hace tiempo se ha dicho que Aislinn Derbez ya encontró el amor nuevamente en Jesh de Rox, con quien se le ha visto en los últimos meses, aunque no se ha confirmado del todo si en verdad andan los rumores de una posible relación están creciendo cada vez más y más.

Aislinn Derbez con ropa de encaje demasiado espectacular/Instagram

El cuerpazo de Aislinn Derbez con la ropa de encaje/Instagram

Otra de las cosas que han notado cada vez más los fans de Aislinn Derbez es que la guapa mujer cada vez más disfruta su supuesta soltería, pues han notado que la mujer ahora se divierte cada vez más y más desde que terminó con el padre de su hija a quien le sigue teniendo un enorme cariño.

