Aislinn Derbez revela que su madre la ponía en contra de Eugenio Derbez

Ahora le tocó a Aislinn Derbez hacerle una entrevista a Eugenio Derbez a quien le preguntó que sintió al enterarse que sería padre por primera vez y la reacción del actor fue impresionante pues no quería tener una responsabilidad tan grande siendo muy joven.

"Yo tenía como muchos sueños que alcanzar, yo tenía muchas metas que lograr y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes, entonces cuando recibo la noticia la primera reacción que tuve fue de shock", dijo el actor.

La emotiva entrevista que le hizo la mayor de sus hijos llegó a un punto en el cual ella confesó que su madre trató de ponerlo en su contra en más de una ocasión, pero Aislinn Derbez muy madura para su edad nunca dejó que el enojo de su mamá la pusiera en contra del comediante.

"Cuando mi mamá se enoja muchísimo contigo estaba así de "es que no lo soporto", este me decía "tu papá no quería que yo te tuviera" y yo por dentro decía "pues claro, que tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida si no me conocía por que me va a querer", dijo la actriz.

Mientras tanto los fans de Aislinn Derbez, la felicitaron por su forma tan honesta y fluida de entrevistar a su padre quien en todo momento se le vio muy cómodo, pues como todos saben el histrión tiene una perfecta relación con sus cuatro hijos.

Se enfoca en su vida

Cabe mencionar que Aislinn Derbez a sorprendido a más de uno por su forma de perder peso, ya que logró volver a la figura que tenía antes de quedar embarazada de la pequeña Kailani, por si fuera poco se le ve muy tranquila tras la separación que tuvo con el actor Mauricio Ochmann.

Por si fuera poco la familia de Eugenio Derbez a estado mucho más unida que antes, además en un reality show que lanzaron hace unos meses mostraron como es la relación entre padre y hermanos.

