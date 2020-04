Aislinn Derbez revela un oscuro pasado: problemas con el alcohol

José Eduardo Derbez entrevistó a su media hermana Aislinn Derbez para su canal en YouTube, charla donde la actriz confesó: "tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25, cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque".

Aislinn Derbez contó una experiencia que tuvo cuando estudiaba en la ciudad de Nueva York. "Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije me voy a morir, me voy a desmayar, me desmayé en la calle, me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo".

La hija del comediante Eugenio Derbez mencionó que los efectos del alcohol en su vida eran en ella más fuertes y por eso dejó de tomar.

Recientemente la actriz dio a conocer en su cuenta en Instagram, que estará lanzando su nuevo proyecto llamado "La magia del caos" el próximo 23 de abril, "es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución".

¿Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas?

Será en este proyecto donde Aislinn Derbez abra su corazón a profundida, con respecto a la separación que vive de Mauricio Ochmann.

