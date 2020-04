Aislinn Derbez revela uno de los motivos de su separación de Mauricio Ochamnn

Gran asombro causaron los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez al dar a conocer hace unas semanas, que estaban en un proceso de separación. Aunque sus miles de seguidores tenían la esperanza de ambos volvieran a estar juntos como matrimonio, todo indica que la separación es inevitable.

Aislinn Derbez lanzó ayer jueves su podcast "La magia del caos", donde habló de todo este proeso que vive y asimismo, reveló el que sería uno de los motivos que la llevaron a ella y a Mauricio Ochmann a la separación. "Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación, como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje".

Ante la crisis de pareja que comenzaron a tener, la actriz buscó ayuda profesional:

Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años.

En su podcast Aislinn Derbez también confesó la condición que le puso a su esposo Mauricio Ochmann, para embarazarse de Kailani, "Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación, yo me casé diciendo 'con éste me quedo para toda la vida'".

Me acuerdo que una vez le dije 'me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida'.