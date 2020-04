Aislinn Derbez sale en defensa de su padre Eugenio Derbez

El pasado fin de semana Eugenio Derbez leyó en sus redes socialesun escrito de un amigo suyo, trabajador de la instancia de salud, quien señaló que la pandemia por el COVID-19 se ha salido de control en ciertos puntos del país y los médicos, carecen de insumos para llevar a cabo su labor.

Posteriormente Desirée Sagarnaga Durante, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, aseguró que Eugenio Derbez estaba difundiendo información falsa y que en la entidad, todo está controlado y funcionando correctamente. Ante esto, el comediante mexicano ha recibido muchas críticas en redes sociales.

A través de sus redes sociales Aislinn Derbez, salió en defensa de su padre:

Lamentablemente como siempre a las autoridades les preocupa más su reputación, ayudemos buscando cómo conseguir equipo para los médicos, pero sobre todo evitando salir porque el nivel de contagio es impresionante.

La actriz Aislinn Derbez no fue la única; Consuelo Duval tampoco dudar defender a su entrañable amigo Eugenio Derbez, "no me lo toquen, por este hombre saco las garras. Tengo más de 25 años de conocerlo, es mexicano, no importa donde viva. Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos".

Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide ayuda para ellos y le tiran, ¿dónde está la empatía y el amor?

Cabe mencionar que el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, afirmó que los médicos no han tenido seguridad en el IMSS ante la epidemia de COVID-19 y que están cayendo "como moscas". Posteriormente Eugenio Derbez mandó el siguiente mensaje: "¡gracias Gobernador por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes en Tijuana! Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable, apoyemos a nuestros médicos y a nuestros enfermos, es hora de unirnos, no de dividirnos".

