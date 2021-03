Aislinn Derbez sobre su ruptura con Mauricio Ochmann: "estoy con el corazón roto, me siento fatal"

La actriz de cine y televisión Aislinn Derbez contó en una entrevista para la revista TVyNovelas, haber tenido una separación amistosa de Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani. En la segunda temporada de su podcast "La magia del caos", la también modelo de 34 años de edad, hablará sobre cómo se encuentra y el aprendizaje que ha tenido a un año de haber dado a conocer a sus miles de seguidores, el final de su matrimonio con el actor.

La hija mayor del comediante y productor cinematográfico Eugenio Derbez, manifestó en la entrevista antes mencionada, que al separarse de Mauricio Ochmann (protagonista de la serie de Telemundo "El Chema"), su corazón estaba partido a la mitad.

Cuando me separé de Mau, dije: 'ya no quiero hacer nada, estoy con el corazón roto, me siento fatal'.

Aislinn Derbez nacida el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México, resaltó haber aprendido a hacerse responsable de cada aspecto de su vida, en vez de estar culpando a las personas por lo que pasa a su alrededor. Este y muchos más aprendizajes los estará compartiendo en los diversos capítulos de la segunda temporada de "La magia de caos", podcast disponible en plataformas de streaming como Spotify, iTunes y Amazon Music.

En un comunicado el equipo de producción detrás de este podcast, manifestó que "La magia del caos" nació por un deseo genuino de Aislinn Derbez, de compartir las herramientas que a ella le han ayudado a sanar situaciones complicadas y crecer a nivel personal.

El resultado y las reacciones de las personas han sido muy positivas, a tal grado que se han involucrado mucho y en ocasiones, a través de sus comentarios, mensajes y testimonios, han influenciado en el temario de contenidos. Ante esto la hermana mayor de Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, señaló en la charla con la revista de espectáculos, que "eso para mí es de las cosas más satisfactorias que puede haber y me llena más que cualquier persona que me diga, me gusto tu serie o tu película".

En la segunda temporada del podcast de Aislinn Derbez, "La magia del caos", ofrecerá herramientas de calidad a la audiencia a través de pláticas sinceras con terapeutas, activistas, emprendedores, artistas, filósofos y escritores.

