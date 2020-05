Aislinn Derbez vuelve a presumir su delgadez en redes sociales

Aislinn Derbez volvió a presumir su delgadez en redes sociales dejando en claro que cada vez quiere verse mejor para sus fans, quienes la han alentado mucho tras su separación con Mauricio Ochmann, de quién se separó hace unos meses después de un corto matrimonio.

Cómo todos saben hace tiempo Aislinn Derbez apareció con ropa playera donde se le ve una figura bastante diferente a la que vimos después de dar a luz, pero muchos pensaron que se trataba de Photoshop, por lo que decidió subir más fotos y vídeos en Instagram donde les tapa la boca a quienes piensan que edita su figura para verse mejor.



Basta con ver los Tik Tok o las entrevistas que ha hecho donde se le ve mucho más esbelta incluso hasta más joven, ya que sus fans se lo han hecho saber, además los internautas le han dicho a la actriz que debería darse una nueva oportunidad en el amor y que no espere al padre de su hija, con quién se dijo podría volver, pero muchos piensan que la hija de Eugenio Derbez se merece algo mejor.

"Hermosa en tu cuerpo se ve tu esfuerzo y amor que te tienes , que siempre te vaya bien besitos", "Hermosa por dentro y por fuera, te admiró mucho", le escriben a la actriz.

Una mujer admirada

Recordemos que Aislinn Derbez se ha ganado la admiración de sus seguidores por ser una mujer alejada de los escándalos, ya que les gusta la actitud que tiene para ver las cosas, empezando por la relación que hoy en día tiene con su padre Eugenio Derbez, debido a que la joven dijo en una entrevista que su madre trató de ponerla en su contra varias veces, pero ella desde muy pequeña sabía que no era cierto, pues sabía que la quería mucho a pesar de que no le tocó vivir con él en su infancia.

"Cuando mi mamá se enoja muchísimo contigo estaba así de "es que no lo soporto", este me decía "tu papá no quería que yo te tuviera" y yo por dentro decía "pues claro, que tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida si no me conocía por que me va a querer", dijo la actriz.

