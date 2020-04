Aislinn Derbez y la condición a Mauricio Ochmann para embarazarse

Hace unos días Aislinn Derbez estrenó su podcast "La magia del caos", un espacio de reflexión que ayude a sumar a todos, compartiendo herramientas que le han funcionado para crecer emocionalmente y afrontar situaciones dolorosas. En el inicio de este nuevo proyecto, la actriz reveló la condición que en su momento le puso a Mauricio Ochmann para embarazarse.

"Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación, yo me casé diciendo 'con éste me quedo para toda la vida'", mencionó Aislinn Derbez.

Me acuerdo que una vez le dije 'me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida'.