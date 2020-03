Aislinn Derbez y su señal de reconciliación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez cumplió recientemente 33 años de edad; en redes sociales su esposo Mauricio Ochmann le dedicó unas amorosas palabras, "happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa, que sea un año increíble Aislinn".

Lleno de puras cosas lindas, Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple.

Como muchos recordaran, hace unos días Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron a conocer mediante un comunicado que compartieron en sus redes sociales, que se encontraban separados para tener "espacio a sanar, reconstruir, transformar y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder".

La hija de Eugenio Derbez reaccionó a la felicitación de cumpleaños que recibió por parte del padre de su hija Kailani.

Aw gracias, los amo tanto a ti y a Kai.

Estas palabras de Aislinn Derbez en el post de Mauricio Ochmann, han sido tomadas por sus seguidores como una señal de una pronta reconciliación.

Por otra parte, la actriz agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo para felicitarla por un año más de vida, en medio de su separación. "Ok, dije que no iba a postear, pero olvidé que era mi cumpleaños jaja y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón, así que les quería agradecer a todos".

Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial.

"Gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor, aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad y agradecimiento".