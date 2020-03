Aislinn Derbez y sus declaraciones antes de confirmar su separación

Una horas antes de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaran su separación, la actriz estuvo en un evento en la Ciudad de México como embajadora de una firma de ropa. En un encuentro con la presa de espectáculos, contó que experimentó una depresión post parto tras el nacimiento de su hija Kailani.

"Justo después de eso fue saliendo, fue sanando, a través de terapia, de cuidarme mucho y creo que es algo muy normal, todas las mujeres que tienen bebés pasan por ahí, en diferentes niveles, algunas más que otras", manifestó Aislinn Derbez.

La hija del comediante Eugenio Derbez comentó que con su embarazo subió 22 kilos "y luego me tardé un año y medio en bajar esos kilos y fue una etapa dura para mí porque no pensé que me iba a pasar eso, no pensé que me fuera a tardar tanto en bajar y entonces, en todo ese proceso, me di cuenta que esa es la realidad de la mayoría de las mujeres".

Cuando los reporteros le preguntaron sobre los rumores de una separación de Mauricio Ochmann, la actriz Aislinn Derbez no respondió nada y optó por retirarse del lugar, ocasionándose un zafarrancho.

A través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales, los padres de la bella Kailani manifestaron, "decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja, retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder".