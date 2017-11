Aislinn revela cuantos kilos ha subido en su embarazo

La familia Derbez, está muy ilusionada con el nacimiento del primer hijo de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann y es que como ya se había mencionado antes la pareja favorita del mundo del espectáculo a la hora de compartir momentos importantes con sus seguidores es muy divertida.

Durante su viaje realizado en Italia los actores nos han dejado ver algunos detalles de su Babymoon uno de ellos fue que Ochmann se quejaba de haber subido 5 kilos mientras que Aislinn ha subido 12 kilos por su embarazo.



Recordemos que el viernes pasado la futuro mamá mostró su pancita en un traje de baño lo que provoco cientos de comentarios positivos para Aislinn quien lucía muy guapa.



En la foto más reciente que compartió desde Italia escribió "Aquí pensando seriamente en si algún día podría parar de comer pizzas y tiramisu #soyunfelizmanati #conpiernasdetrompoalpastor.

Por otro lado, la cantante Alessandra Rosaldo fue entrevistada en el Aeropuerto de la Ciudad de México y reveló que la familia Derbez ya conoce el sexo del bebé de Aislinn y Mauricio, aunque no quiso confirmar los rumores los cuales aseguran que es niño.



"No tengo ni idea, no tengo la menor idea, no sabemos de nombres, no sabemos todavía nada. No sabemos, o sea, sí sabemos, pero no sabemos, sí sabemos, pero ya se nos olvidó", expresó entre risas.