Al borde del llanto, Germán Ortega habla sobre su dura situación económica

México.- El actor y comediante nacido en Puebla, Germán Ortega, hace un llamado a Claudia Sheinbaum, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para la reapertura de teatros debido a que está atravesando por una dura crisis económica por la que vive muy preocupado.

Al borde del llanto, la estrella de la televisión mexicana de 52 años de edad, se sincera sobre su actual situación económica, cuestionándose cómo es que va a hacer para pagar los diferentes servicios que cubren sus necesidades y lamenta que sus compañeros de trabajo se encuentren en una similar o peor situación que él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según cuenta el actor mexicano, "Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas... ¿a qué grado esperemos a que llegue?". Asimismo, asegura que emocionalmente también vive en una dura crisis, pues está en depresión, muy sensible y en tensión debido a los gastos en puerta.

Leer más: Ashley, de Ha*Ash, reta a Instagram con video sin nada encima corriendo por la nieve

Germán Ortega, cuenta al programa Sale el Sol, que no se está muriendo de hambre, pero sí se encuentra preocupado por él y su familia, por lo que busca una reapertura total de los teatros y no el 30% de aforo que está por ofrecer el Gobierno, pues con esto no se genera un buen sueldo.

Para muchos actores y productores puede que esto represente un respiro del trabajo, sin embargo, no para todos, pues hay quienes está sin trabajo y atravesando por una difícil situación, tal es el caso de Germán Ortega, que relata su situación con la voz entrecortada.

Germán Ortega, nacido en la Ciudad de Puebla un 15 de junio de 1968, y mejor conocido por ser uno de los Mascabrothers, cuenta con varios personajes emblemáticos de la televisión mexicana y participación en reconocidos filmes como actor de doblaje.

México, y gran parte de mundo, atraviesa una dura crisis económica debido al Covid-19, la pandemia que generó y todo lo que vino después, ya que millones de personas perdieron sus empleos y muchas empresas están por irse a la quiebra, esto después del cierre de negocios como medida de seguridad para evitar contagios de la enfermedad que continúa aquejando al mundo entero.

Leer más: El secreto de Eduardo Yáñez para lucir joven a los 60 años... ¿esperma de ballena?

Se reabrirán los teatros en la CDMX en el mes de abril

Después del llamado por parte de los productores de teatro a las autoridades de la CDMX para la reapertura de dichos lugares, se llegó un acuerdo para permitir espectáculos con público presente, esto siempre y cuando se respeten todas las medidas de seguridad necesarias para poder evitar contagios por coronavirus.

Tras varios meses de cierre total, en el mes de agosto del año pasado se reabrieron teatros para funciones con estrictas medidas sanitarias, permitiendo un aforo del 30% de su capacidad en espacios cerrados y un 40% en espacios abiertos, por lo que los ingresos generados eran mínimos.

Posteriormente, tras regresar al semáforo rojo, el telón volvió a bajarse y ahora que buscaron de nueva cuenta la reapertura se buscó un 45% de aforo, así como eliminar el Impuesto sobre Espectáculos Públicos, lo que cobra el gobierno a proyectos teatrales. De momento no existe información sobre las nuevas medidas de seguridad con las que se regresará a los teatros.

Suscríbete aquí a Disney Plus