Al cantante Julio Preciado le va mal en el amor

Mazatlán.-El cantante Julio Preciado grabó el miércoles en Mazatlán el video de su tema, La gitanilla, teniendo como locaciones un bar ubicado en el centro histórico del puerto. El intérprete invitó como modelo a la locutora mazatleca Íngrid Rentería para que participara en la historia del video. La producción corrió a cargo de Luis Rivera. Se estima que el video esté terminado en poco tiempo para lanzarlo a las plataformas de Internet y a las televisoras.

Julio Preciado e Ingrid Renteria.

La de la suerte

En entrevista con EL DEBATE, Rentería comparte que para ella es muy gratificante que el cantante la haya invitado a ser parte de este proyecto, ya que es la segunda ocasión en que es modelo en videos de artistas.

“Se contó la historia de la canción; me tocó ser gitana y leerle la suerte a Julio Preciado. Le doy consuelo y le digo que ella volverá, y también le leo la mano a la chava. Mi intervención fue de una hora. Se grabó de 16:00 a 17:00 horas del miércoles. Tardé más en caracterizarme que lo que tardamos en grabar”, comenta Íngrid.

Agradece a Preciado la invitación

La noticia de que sería la modelo se la dio hace tiempo, pero por cuestión de salud de ella y del propio cantante había sido imposible hacer las grabaciones. “Me da mucho gusto que me invitara a participar, sobre todo por que es un gran amigo. Es alguien por quien siento un cariño muy especial. El solo hecho de que me haya invitado es una gran satisfacción.”

La locutora participó en un video de la cantante Elsa Ríos y ahora vuelve a ser modelo con “El Gigante de la Banda”.

Programa

En otro tema, Rentería dijo sentirse un poco triste porque la radio conocida hasta hoy como Bengala cambiará de nombre y de giro. Ya no transmitirán música regional, será una estación de música pop y rock tanto en español como en inglés, de otras épocas y recientes.

Ella comenzó hace 18 años en la locución. En la referida empresa radiofónica inició su labor en febrero del 2003.

“Hoy despediremos el último programa Estrellas y estrellados con banda y con mensajes de mis amigos del medio artístico. Ya algunos me han expresado los buenos deseos por medio de videos en las redes. Algunos los pasaremos hoy por la noche.”

Locución

Comparte que no puede revelar el nombre del programa, pero confirma que seguirá en esa radio que llamaba en un principio La Jefa, ahora Bengala, y a partir del 1 de julio se hará llamar Studio 93.1

“A mí me gustaría que sigan con el formato de música banda, pero ya no hay vuelta atrás. Sabemos que estará muy padre el nuevo formato. Sigo haciendo radio, sigo en Studio 93.1, me siento con capacidad de seguir haciendo radio, de hacer lo que me gusta. Lo padre es que el nuevo programa tendrá un apartado de mensajes y de consejos positivos”, finalizó.