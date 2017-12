Al chef Benito le fue como en feria por romper plato

El chef Benito Molina ya toma con mucha gracia su pequeño exabrupto durante la semifinal de MasterChef México, en donde además de decir alguna que otra grosería rompió el plato de Pastor, finalista de la contienda.

“Con el famoso Gonzalo, en la primera temporada, fui muy duro con él y también fue muy criticado, pero fueron cuatro temporadas en donde fue la exigencia de por qué no había vuelto a ser tan expresivo, por no decir otras palabras extrañas, porque ya me regaño mi mamá, mi hija, mi esposa, todos me regañaron."





“Creo que simplemente esas cosas suceden. A mí en lo personal me han roto, fácil, 10 platos en los pies, chefs de dos metros de alto, diciendo palabras muy altisonantes mientras rompían los platos, más que el show, en la cocina la presión es brutal, así de brutal tiene que ser la respuesta”, dijo el juez del reality show.



Molina comentó que en la edición no sólo no se mostró el plato original, que estaba sucio y la razón por la que se enojó, también recordó que la producción la cobró el plato.

El momento bochornoso. Foto: TV Azteca



“Cuando me cobraron el plato, sí me pareció una falta de respeto. Costó 900 pesos el platito. Sí salió muy caro. La edición, sí tengo que quejarme, no mostró que los platos estaban sucios en la orilla, que fue la razón por la cual se rompió en ese plato. Estando en la semifinal es inadmisible que no se tome el tiempo de limpiar el plato”.

GANÓ HONORINA

En una emocionante final con dos chefs invitados de nivel internacional, la participante proveniente de Tlaxcala, Honorina Arroyo, ganó la edición 2017 del programa MasterChef México, transmitido por TV Azteca.

Tras el reto de un banquete a cuatro tiempos, la señora Honorina convenció tanto a los jueces de casa, Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera, como a los invitados Paco Roncero, de España, y Paco Mendez, ambos chefs de renombre mundial y ganadores de estrellas Michelín.

La ahora campeona preparó una “Barbacoa al estilo de Atlangatepec”, un mixiote de pescado que tituló como “La loma el Cerrito”, un mole de conejo “Doña Hono” y finalmente unas “Donas Ganadoras” como postre.

Pastor intentó sorprender con una birria sobre cabuches, mientras que Cynthia hizo lo propio con un chile relleno de jabalí y un carpaccio de venado. No obstante, no fueron suficientes ante el paladar de los expertos para arrebatar el primer lugar.

Al programa acudieron también los familiares de los finalistas, así como los concursantes anteriores que participaron en toda temporada.