Al estilo de Selena Gómez, Kylie Jenner causa furor en atuendo de marinerita

Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kylie Jenner vuelve a acaparar las miradas de todos en Internet, en esta ocasión se dejó ver vistiendo un traje de marinerita con el que dejó fascinados a todos y una vez más es colocada como una de las mujeres más hermosas y sensuales del mundo.

La hermana menor del clan Kardashian-Jenner acostumbra siempre a compartir imágenes de este tipo, donde luce su curvilínea y envidiable figura con atuendos que no dejan mucho a la imaginación, uno de los motivos por los cuales es una de las estrellas más seguidas en Instagram con 194.8 millones de seguidores.

Al estilo de Selena Gómez en el video de 'Ice Cream', su colaboración con BLACKPINK, Kylie vistió al estilo de una marinera, con un top blanco con franjas rojas y un moño marino al frente, así como un gorrito clásico de la profesión. Para este atuendo, Ky utilizó un maquillaje muy empoderante, con colores fuertes e imponentes, mientras que su cabello lució ondulado y hacia un lado.

Kylie Jenner causa furor en traje de marinerita. Foto: Instagram

La fotografía, como muchas otras, ya ha llegado a los diez millones de me gustas a días de haberse compartido en su perfil oficial de Instagram. Recordemos que la joven es una mujer muy activa en las redes sociales, principalmente ahora que se viven días de confinamiento y trabajos desde casa.

Jenner, madre de Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, comparte a través de Instagram consejos de moda, maquillaje y belleza con sus millones de seguidores, sin duda una persona muy interesante que vale la pena tener entre los que seguimos.

A los 23 años, Kylie Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.

Jenner es todo un ícono de moda. Foto: Instagram

Actualmente Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Selena Gómez no se queda atrás

Selena Gómez también lució hermosa de marinerita recientemente, esto en el primer adelanto oficial de su nuevo sencillo, 'Ice Cream', en colaboración con BLACKPINK, la cantante compartió un corto video a través de Instagram en donde se observan a las cinco protagonistas en distintas escenas, lo cual ha dejado fascinados a todos sus seguidores, tanto Selenators como Blinks.

Selena Gómez también vistió de marinerita. Foto: Instagram

El video ha dejado sorprendidos a todos, ya que la intérprete de exitosos temas como 'Lose you to love me' y 'Come & get it' lució un bikini de marinera, con el que ha enamorado todavía más a sus fieles seguidores, mientras que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa lucen solamente sus rostros en un plano a detalle.

Anteriormente, Selena compartió una fotografía en su perfil de Instagram en donde estaba utilizando el mismo atuendo y en menos de 24 horas logró alcanzar más de siete millones de me gustas, ya que es una de las artistas más seguidas de dicha plataforma.

