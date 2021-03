¡Al fin! Actor de 'Friends' confirmó que pronto grabarán la reunión del elenco de la serie

Dentro de un mes aproximadamente, iniciará la grabación de la esperada reunión del elenco de ‘Friends’, confirmó el actor de la serie, David Schwimmer.

La exitosa serie que marcó la década de los 90 ya había anunciado previamente una reunión entre los protagonistas, misma que ha sido postergada debido a la pandemia de Covid-19 que puso en alto muchas producciones para la televisión.

Ante ello, los fanáticos quedaron en la espera de finalmente ver a los actores juntos de nuevo. Sin embargo, la espera está pronto a terminar, pues uno de los actores principales, David Schwimmer confirmó que el próximo mes de abril será la fecha en que se grabará el especial con sus compañeros de elenco.

En ‘Friends’, David Schwimmer interpretaba el papel Ross Geller, el a veces torpe pero divertido e inteligente papel protagónico que terminó por ser pareja de Rachel Green, el personaje que hacía Jennifer Aniston.

Además de David Schwimmer y Jennifer Aniston, se espera también que la reunión cuente con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry, quienes conformaron el grupo de seis amigos reunidos en la cafetería en Nueva York, además de la posibilidad de algunos actores de reparto secundario queridos por el público.

El actor de 54 años, luego de más de un año desde que se esperaba la reunión, confirmó para el presentador estadounidense Andy Cohen que finalmente está por suceder el próximo mes.

“Está por suceder. De hecho, dentro de poco más de un mes voy para Los Ángeles”, dijo el actor.

Había sido el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 lo que retrasó el plan original, con fecha para mayo de 2020, para HBO Max. A pesar de que hasta la fecha la pandemia continúa, David Schwimmer mencionó que la producción ya había encontrado la manera de hacer que este reencuentro sea seguro para todos.

“Finalmente encontramos una forma de filmarlo de manera segura y habrá una parte que filmaremos al aire libre debido a, ya sabes, los protocolos de seguridad”.

El reencuentro de ‘Friends’ no será para episodios nuevos

‘Friends’ sin duda fue una de las series más exitosas de todos los tiempos, desde su inicio en 1994 hasta su final en 2004, pasando por 10 temporadas y un total de 236 episodios al aire que hasta hoy siguen siendo recordados y referenciados.

Tuvo hasta un spin-off o continuación, llamado ‘Joey’, siguiendo la vida de Matt LeBlanc tras los sucesos al final de la serie, con un total de dos temporadas que por bajo rating terminó por ser cancelado.

Pese a ello, y con los deseos de ver a los personajes interactuando nuevamente después de cerca de 17 años de los hechos vistos en el desenlace, la decisión de los creadores de dejar las cosas tal y como quedaron en el programa se mantiene, pues este especial no será actuado, y mucho menos se trata de la grabación de nuevos episodios, como confirmó la misma actriz Lisa Kudrow hace tiempo.

Será un especial en el que los actores originales de ‘Friends’ se reunirán para tener una conversación acerca de cómo han sido sus vidas después del éxito del sitcom y hablando de sus experiencias durante las grabaciones, que será conducido por un presentador que hasta el momento no se ha dado a conocer.

“No sé si puedo decirte quién. No es Ellen (DeGeneres), no es Billy Crystal. Podría decirte quién no es”, dijo David Schwimmer en referencia al conductor del especial.