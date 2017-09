Al hijo de Michael Jackson, esto le apena hacer en público

Es el hijo mayor de Michael Jackson y se podría suponer que, tal como su padre, sus aptitudes para la música son innatas. Sin embargo, no es así, tal como lo reconoció el propio Prince Jackson, de 20 años de edad, en la primera entrevista que ofreció en Gran Bretaña.

"No puedo cantar o bailar. Lo he intentado y es vergonzoso", admitió Prince cuando fue consultado por los panelistas del programa This Morning si era capaz de hacer el "moonwalk", el famoso paso de baile que popularizó su padre, el "Rey del pop".

El periódico El Universal relata que Prince tenía 12 años cuando murió su padre hace 8 años y desde entonces ha cultivado un relativo bajo perfil. Es por esto que decidió dedicarse a la producción, para trabajar detrás de las cámaras, explicó él.

Así, creó una productora que llamó King's Son (Hijo del Rey) y admitió que fue su padre quien lo educó sobre el negocio del espectáculo.

"Cuando era niño contrató a un profesor que nos enseñó sobre encuadres, composición, etc. Apagaba el sonido de las películas para mostrarnos la importancia de la banda sonora y los aspectos visuales de las cintas", reveló.

Tito Jackson, tio de él y de Prince Michael Jackson II, en recientes declaraciones al periódico 'The Sun, cita que se siente orgulloso de ellos, y cuenta que luchan para llegar a ser personas productivas en el mundo: "Blanket tiene grandes posibilidades de ser músico".

El hijo pequeño del rey del pop tiene 15 años y, según su tío, es un chico muy comprometido y responsable.

Bigi, como le llaman cariñosamente, tenía 7 años cuando en el 2009 falleció su padre, Michael Jackson. En ese momento, su abuela Katherine Jackson pasó a ser su tutora legal y la de sus hermanos Prince (20 años) y Paris (19 años); y Blanket sigue viviendo con su abuela en California.

El joven se ha mantenido fuera del foco mediático, a pesar de que en los últimos meses se han publicado algunas fotos suyas en las redes sociales, en las que se ve el parecido físico que guarda con su padre. Ahora, también podría haber heredado su pasión por la música.

En los ojos del mundo.

Prince Jackson, desde que su padre muriera trágicamente, habló recientemente sobre su infancia con el ícono de la música, y recordó algunos de sus momentos memorables con el Rey del Pop.

El hijo de Michael Jackson se abrió en una reciente entrevista con Los Angeles Times sobre el legado que le dejó su padre. Sin embargo, allí aclaró que a pesar de que MJ influyó en su vida, él no intenta imitar a su padre.

"Todo el mundo cree que haré música y bailaré."

Se rió y admitió que no sabe hacer ninguna de las dos. En vez de eso, Prince se quiere concentrar en las labores detrás de el escenario.

"La música es una gran parte de mi vida. Le dio forma a quién soy por mi familia, pero siempre he querido involucrarme en producción. Mi padre me preguntaba qué quería hacer y mi respuesta siempre era producir y dirigir."

A principios de año, Prince produjo su primer video musical para "Automatic" de Omer "O-Bee" Bhatti y lo usó para lanzar la productora King's Son Productions, un nombre inspirado en el mote de Rey del Pop que tenía su padre. Pronto le siguió otro video, para Sco Triplets.

Prince también compartió el consejo profesional que una vez le dio Michael: "No confíes en nadie", le dijo a su hijo.

"Mi papá me hablaba como a un adulto. Nos dijo que la razón de las máscaras era que quería que tuviéramos nuestra propia vida sin él", dijo Jackson, y precisó que él y sus hermanos muchas veces podían salir sin su padre sin que los molestaran, porque nadie los reconocía.

"Creo que nunca pensé si los otros chicos vivían así. Pero en lo que supe quién era él, me di cuenta de que no era normal. Recuerdo haber estado en Disneyland, asomarme por la ventana y ver a todos los fans saludando y tomándome fotos. Yo creía que era normal, así que solo saludaba de vuelta".

La acusación.

Desafortunadamente, las acusaciones de abuso sexual contra su padre persiguieron a la familia mucho después de su muerte.

"Después de que murió nos bombardearon con todo", dijo Jackson.