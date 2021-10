¡Al infinito y más allá! Lanzan teaser de "Lightyear", la precuela de "Toy Story" con Chris Evans

Disney y Pixar lanzaron el primer avance de la película animada "Lightyear", la esperada precuela de "Toy Story", la cual tendrá su estreno en las salas de cine en junio de 2022, la cual estuvo a cargo del director de animación estadounidense Angus MacLane.

Hasta el momento poco se sabe sobre esta gran apuesta de Disney y Pixar para el próximo año, sin embargo, algo que fue confirmado y ha causado gran sensación, es que el actor estadounidense Chris Evans ("El Capitán América" en el Universo Cinematográfico de Marvel), dio su voz al famoso astronauta Buzz Lightyear para esta precuela.

¿De qué trata la película animada "Lightyear"?

De acuerdo con Disney Studios, esta historia contará el origen del guardián espacial, pero no del juguete Buzz Lightyear que llegó al cuarto de Andy, sino del humano que inspiró a dicho juguete.

En el teaser que fue lanzado la mañana de este miércoles, vemos al astronauta partiendo al infinito y más allá, enviado a una misión especial. El avance está acompañado de la canción "Starman", del fallecido cantautor británico David Bowie.

"Lightyear" tendrá su estreno en junio de 2022.

A través de su cuenta en Twitter, Chris Evans externó estar con la "piel de gallina" y así será cada vez que vea este teaser, escuche una canción de David Bowie o "tenga algún pensamiento entre ahora y junio, porque nada me ha hecho sentir más alegría y gratitud, que saber que soy parte de esto y que básicamente siempre está en mi mente".

Las películas animadas fueron una parte enorme de mi infancia, fueron mi escape, mis aventuras, mis sueños, fueron mi primera ventana a la magia de contar historias y actuar.

Asimismo Chris Evans señaló que la frase "un sueño hecho realidad" se usa mucho, pero nunca la había dicho tanto en su vida.

"Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo, no puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes, quienes cuentan historias como nadie. Verlos trabajar no es nada sin magia, me pellizco todos los días", expresó Chris Evans.

La precuela "Lightyear" llega 26 años después del estreno de "Toy Story", cuando conocimos a los entrañables personajes "Woody", "El señor cara de papa", "Rex", "Slinky" y claro, "Buzz Lightyear".