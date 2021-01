Al natural y con traje de baño, Kylie Jenner deja a todos soñando con ella

Estados Unidos.- Después de haber sido duramente criticada por "creerse" toda una mexicana y recientemente por, supuestamente, hacerse algunos arreglitos estéticos que la hicieron lucir completamente diferente, Kylie Jenner aparece al natural y en traje de baño en increíbles nuevas fotografías que comparte en su perfil de Instagram.

En las instantáneas que la hermosa hermana menor del mediático clan Kardashian-Jenner comparte a través de su perfil oficial de la plataforma de fotografías y videos se le puede ver gozando de días soleados desde la playa, en un lugar desconocido, y luciendo sus curvas de ensueño.

La socialité de 23 años de edad, madre de la pequeña Stormi Webster, posa con un traje de baño de dos piezas a la moda con el que ha flechado una vez más a todos, pues ha dejado en claro que ese cuerpo criminal no ha sido alterado de ninguna manera recientemente, tal y como se había rumorado en las redes sociales.

En color marino y café, el traje de baño que utiliza Kylie impone tendencia entre sus seguidores, pues cuenta con algunos cinturones con hebillas y cadenas doradas; atuendo que decidió estilizar con accesorios del mismo color y un look muy natural.

Callando todas las críticas que circularon recientemente, Jenner deja en claro que su rostro sigue siendo muy bello pese a los arreglos que se hizo hace tiempo, pues posa sin una sola gota de maquillaje y el cabello suelto, naturalmente ondulado, aunque sí que con extensiones que lo hacen lucir mucho más largo y voluptuoso de lo de costumbre.

Fue hace apenas unos minutos cuando la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians compartió la recopilación de fotografías en Instagram, sin embargo, ha acumulado ya más de un millón y medio de me gustas y bastantes reacciones, dejando en claro que es la absoluta reina de la plataforma más famosa de Internet.

Kylie Kristen Jenner ha estado dejando a todos sin habla con tremendas fotografías que explotan su belleza al máximo, aunque también su sensualidad, ya que se le puede ver posando frente al lente de la cámara con ajustados atuendos que marcan su figura, principalmente playeros.

Hace apenas unas horas, la millonaria empresaria lució un increíble vestido apretado que marcó sus curvas de infarto, un estilo muy artístico que hizo que muchos se quedaran boquiabiertos ante tremenda figura que se carga y que mantiene al igual que sus demás hermanas.

Esta joven es, sin dudarlo, una de las figuras femeninas más importantes dentro del medio del espectáculo, pues ha sido toda una inspiración para millones de mujeres alrededor del mundo. Actualmente cuenta con 213 millones de seguidores en Instagram, una cantidad que no cualquiera puede alcanzar.