Al obtener la corona del Carnaval, Dania Trujillo quiere promover a Mazatlán

Su simpatía, transparencia y agradable sonrisa son la mejor carta de presentación de Dania Trujillo, quien es una de las 10 candidatas a la corona del Carnaval de Mazatlán 2022. La estudiante de ingeniería en gestión empresarial compartió para EL DEBATE por qué anhela convertirse en la próxima reina y representar a la máxima fiesta porteña.

Se considera una persona “aventada”

Muy pocas veces a Dania Trujillo le apena hacer las cosas, ya que se considera una persona “aventada” y dispuesta a cumplir sus metas. Prueba de ello es que tiene ya un camino recorrido en concursos, fue reina de la Expo Educativa de EL DEBATE, participó en los Rostros de La Gran Plaza y en la Expo Canaco.

“Mi familia siempre me ha apoyado en todos los proyectos que llevo a cabo y fue además quien me motivó a participar como candidata del carnaval. A pesar de ser muy joven, soy una persona muy ‘aventada’ en hacer lo que quiere y mi familia ha sido una pieza fundamental porque es la que me acerca a cumplir mis metas y objetivos.”