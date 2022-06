Al parecer a Rebecca Jones le volvió a regresar el cáncer que padeció hace años

Rebecca Jones de 65 años de edad, al parecer tiene muy malas noticias en estos momentos y es que al parecer el cáncer contra el que luchó hace unos años saliendo victoriosa, le regresó en uno de sus ovarios nuevamente, esto de acuerdo con la revista Tv Notas, causando la preocupación de sus fans.

Fue en 2018 donde Rebecca Jones había dicho que su cuerpo estaba libre de cáncer tras enfrentar la dura enfermedad, la cual lejos de derrumbarla la hizo más fuerte, pero eso no es todo, su manera de pensar, cambió bastante convirtiéndose en un ejemplo para muchas personas, por lo que ahora supuestamente le volvería a dar guerra al mal.

"Solo sé que en un ovario, pero no sé en cuál. La otra vez fue en el izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si solo le quitaron la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho pero no estoy seguro", dijo una fuente a Tv Notas sobre el regrese de la enfermedad de la actriz mexicana.

Por si fuera poco la fuente ya dijo que Rebecca Jones está en tratamiento de quimioterapia, por lo que ahora se espera a que la artista hable con sus fans o medios para revelar si en verdad el mal regreso o no, lo que sí es un hecho es que ha sido una mujer fuerte que no se ha cansado de trabajar y seguir adelante, pues tiene una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas.

"Simplemente una de las mejores actrices. Y ahora una mejor persona.y después de cualquier enfermedad fuerte viene la bendición y la rendición total al todopoderoso.Dios te bendiga hasta el último día de tu vida...", "Bendiciones y que siga adelante con su recuperación!! Es una mujer que siempre he admirado mucho como actriz. Dios la proteja y a todas las personas que pasa por esta terrible enfermedad", escriben las redes.

Cabe mencionar que a pesar de todo, la artista sigue trabajando, pues se le ha visto muy activa en obras de teatro donde deja el alma en el escenario.