Al ser acusado de abuso sexual y cesado de Videocine, Coco Levy, hijo de Talina Fernández, pide perdón

Usuario de redes sociales lo criticaron por, supuestamente, tratar de justificarse. "Es increíble y de risa que te sigas justificando, lo que hiciste no está bien, pedir fotos de desnudos no es correcto ni era necesario, todos sabemos que esto pasaba desde hace años, nadie te cree ya".

Con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas esas mujeres, no quise ofenderlas. Pienso en mis hijas quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, esa será de ahora en adelante mi causa.

También mencionó que otra mujer que lo ha visitado de manera regular por más de seis años, "y con quien tampoco he tenido ningún contacto físico", dijo que las declaraciones de las demás chicas, le abrieron los ojos, sintiéndose frustrada y decepcionada.

"En los últimos días, he escuchado a una mujer que dice que se sintió engañada y abusada, porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda", mencionó Coco Levy .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.