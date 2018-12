Danna Paola y su nuevo tatuaje "inexplicable"

La cantante Danna Paola se tatuó en la cabeza, detrás de la oreja, pero ante la vista de muchos de sus fans resulta "inexplicable". El texto está escrito en inglés con letra manuscrita.

Danna Paola es una de las artistas que gustan de tatuarse, y aunque no tiene muchos, se ha hecho un nuevo que, según reporte en distintos portales de noticias, tiene un gran significado para ella, pero pocos le entienden.

Y es que mientras la actriz se tatuó “patience”, sus seguidores creyeron que la palabra era “patito”, tal como lo fue su apodo en la telenovela “Atrévete a soñar”, la cual la llevó a la fama.

Además, la famosa explicó el significado de su nuevo tatto:

Trust the wait. Embrace the uncertainty. Enjoy the beauty becoming. When nothing is certain everything is possible. PATIENCE“. Confía en la espera. Abraza la incertidumbre. Disfruta de la belleza transformándose. Cuando nada es seguro, todo es posible. PACIENCIA”.