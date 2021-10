Al ver que Alma Cero era protagonista, Edwin Luna y Kimberly Flores abandonan una obra de teatro

La actriz Alma Cero forma parte del elenco estelar de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", obra de teatro que fue presentada recientemente en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México. A una de las funciones asistieron la modelo guatemalteca Kimberly Flores y su esposo, el cantante Edwin Luna (vocalista de La Trakalosa de Monterrey).

Se dio a conocer que cuando Edwin Luna y Kimberly Flores vieron sobre el escenario a la comediante Alma Cero, rápidamente abandonaron el lugar. En una encuentro con varios medios de comunicación, quien interpreta a "Rosa Aurora" en la serie de televisión "María de todos los ángeles", reaccionó al respecto.

No sabía que había ido, ya el único comentario que te puedo decir es que se perdió una ovación de pie y que se perdió una gran historia.

Sobre el por qué su ex esposo Edwin Luna y su ahora esposa Kimberly Flores abandonaron la obra de teatro, Alma Cero expresó: "no sé, cada quien tiene en su mente y en su corazón porque decidí hacer las cosas".

Asimismo la actriz de 46 años de edad y originaria de la Ciudad de México, externó echarle todas las ganas siempre que sale al escenario "esté quien esté, porque quien pague un boleto en el teatro se merece todo mi amor y me entrega, no me importa quién esté".

Alma Cero espera que Edwin Luna sé dé la oportunidad de disfrutar la obra de teatro "Hoy no me puedo levantar", dejando a un lado el que ella forma parte de esta.

"Yo sí le diría que volviera a disfrutar la obra libremente, porque para eso son los teatros, para que la gente vaya con libertad a disfrutar una obra, que le dé otra oportunidad a 'Hoy no me puedo levantar', porque es una obra que le cambia la vida a quién la ve y a quien la hace".

Y ante esto, la actriz asistiría a un concierto de su ex esposo: "¿por qué no? Yo entiendo que él es un gran músico y no deja de ser un gran músico por lo que haya pasado antes".

Como muchos recordarán, Alma Cero y Edwin Luna terminaron su breve matrimonio, luego de que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, supuestamente le fuera infiel con la modelo Kimberly Flores, su hoy esposa, algo que ambos han negado en varias ocasiones.