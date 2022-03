Alain Pardo, fusionando desde el R&B hasta el soul trap/pop room, llevará su música a todo México

"Apenas comenzó tu voz y le di like, muy buena producción de audio y muy bonita la estética de tu voz", "la amé, dentro de poco serás muy exitoso", "realmente es una de las mejores canciones que he escuchado, merece ser reconocida por el mundo", "gran talento tienes, te deseo mucho éxito en tu vida y carrera, sigue así, vas a llegar lejos" y muchos más, son los comentarios en el video musical de "Prólogo", en su canal de YouTube.

Su nuevo sencillo se llama "Prólogo" , una producción que mezcla el pop, pop room, jazz y soul trap. Dicha canción remite a las ocasiones cuando se realizan acciones solo para no fallarle a los demás, y dejando de lado lo que verdaderamente deseas.

Alain Pardo comenzó su proyecto musical en el 2017, donde sorprendió que no solamente interpreta, también compone y produce sus canciones. Sus letras conectan con toda aquella persona que las escuche, ya expresan el sentir humano en cada una de sus etapas de vida.

Nuestro país es un semillero de talentos, como es el caso del cantante y compositor Alain Pardo , de 22 años de edad y originario de Guanajuato, México , nos ofrece una interesante fusión de géneros que van desde el R&B hasta el soul trap/pop room . Una de sus metas es conquistar no solo al público mexicano con cada una de sus creaciones musicales, sino también a toda Latinoamérica, y en verdad, tiene todo el potencial para lograrlo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.