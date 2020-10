Alan Raamreey es hoy en día, una mejor versión de sí mismo

Diez años podrían verse como un largo tiempo, pero cuando haces lo que realmente te apasiona, cuando llevas a cabo uno o varios de los propósitos por los cuales llegaste a esta maravillosa vida, el tiempo simplemente pasa volando. Alan Raamreey se ha detenido un poco tras una intensa década de arduo trabajo, ha recapitulado mucho de lo vivido y convencido está que al día de hoy es una mejor versión de sí mismo. Y cuando decimos que se detuvo, nos referimos a que esta pandemia le dio un obligatorio tiempo de descanso.

El comunicador, originario del puerto de Acapulco, Guerrero, celebra 10 años en los medios de comunicación, un mundo infinito de proyectos por realizar y contenidos qué mostrar. "10 años totalmente de felicidad, creo que cuando haces lo que amas, definitivamente te cambia la vida y te cambia en el sentido de ser una mejor versión de ti, cuando haces esto que te apasiona, sí te hace una mejor persona, te autorrealiza, y esas dos cosas que al final como seres humanos, ese cometido o esa misión de vida con la que llegamos, cuando cumples un sueño, a nivel terrenal se le llama felicidad", mencionó Alan Raamreey en una charla con Debate.

El conductor de televisión señaló que su vida "cambió totalmente cuando yo empiezo a hacer esto profesionalmente, porque cuando te dicen esto de que pagan por lo que amas hacer, no es un trabajo, es una belleza, y es algo que se le desea a todo mundo para que lo viva y que lo experimente, no hay más que lanzarte a tus sueños, trabajar en ello y avanzar como tiene que ser, y con esta frase que para mí es icónica, que es al tiempo perfecto".

Foto: cortesía Olympia Management

Durante este tiempo en casa Alan Raamreey ha estado trabajando en la cuarta temporada de su programa por YouTube, "Al tiempo perfecto", que consiste en ofrecer al público contenido llamativo adentrándose en la vida de las celebridades de una manera íntima, respetuosa y divertida, sin caer en el amarillismo. Para esta nueva temporada habrá 10 capítulos con invitados íconos en la televisión, como Carmen Muñoz o Adrián Cue, "quien aun con grandes éxitos como Mercurio, como Enamorándonos, con telenovelas en Telemundo, todavía él voltea como un gran soñador y dice: 'todavía no ha llegado ese proyecto que sea catártico, seguimos en el camino', y eso definitivamente inspira y es lo que buscamos con esta cuarta temporada".

Justo la intensión del programa es hacer algo que sea definitivamente inspirador, que motive a la gente, estamos rodeados de noticias negativas, yo creo que lo que menos queremos es eso, lo que queremos es que la gente pueda escuchar un contenido amable, que sea un bálsamo para el corazón y que eso nos permita el hecho de inspirarlos a que los sueños definitivamente se pueden perseguir.

En su programa "Al tiempo perfecto" ha logrado llamar la atención de varias audiencias. Durante la tercera temporada de todas las personas que se conectaban a la transmisión, se quedaban hasta el final el 80 por ciento, "hoy en día se agradece, porque en una entrevista de una hora, los formatos de las redes sociales son cortos y la gente scrollea, entonces, el que se queden se agradece, hay buenos comentarios, públicos nuevos, en las primeras temporadas estábamos hablándole a gente mayor de 30 años y ya en la tercera caímos con personas más jóvenes, de 19 y 21 años, ha sido algo sorprendente, es un infinito que vivimos ahí".

En Alan Raamreey siempre han estado latentes sus ganas de querer cumplir sus sueños, de querer ser feliz, de querer lograr lo que hoy en día se está construyendo, "la gente de repente me ve en la tele, me escucha en la radio o me ve en redes sociales y me dicen: '¡ya la hiciste!'. No, espérense, porque esto es infinito, hay tantos formatos, hay tantos proyectos que se pueden hacer, hay tanto contenido que se puede generar, que definitivamente vamos al día, esto no se termina hasta que uno no quiera".

Tener un Late Night Show, uno de los grandes sueños de Alan Raamreey

El comunicador forma parte de una de las generaciones que creció con Raúl Velasco, una de las grandes leyendas de la televisión mexicana. Convencido de que los sueños se cumplen, Alan anhela seguir los pasos de Raúl Velasco:

Me gustaría tener ese don de la palabra, me gustaría tener esa capacidad de influenciar a la gente en un aspecto positivo, me encantaría un espacio o un nombre y un apellido como lo tuvo Raúl Velasco, como lo tuvo Marco Antonio Regil, como lo tuvieron tantos, sería una gran sueño el que mi voz la escucharán tantas personas, pero con el estandarte de hablar de cosas positivas.

"Todo el tiempo se habla de cosas negativas, cuando realmente poco a nivel masivo se habla de lo bueno, es una tarea y una labor que en cualquiera de mis formatos en la tele, en la radio, en redes sociales es un estandarte con el que quiero manejarme, me encantaría poder tener un programa propio en la televisión, me encantaría seguir creciendo el contenido de YouTube en cuanto 'Al tiempo perfecto', de hacer 20 o 30 temporadas con historias que sigan empoderando a la gente, que sigan recordándole a la gente que los sueños para eso son, para cumplirse".

Foto: cortesía Olympia Management

En un principio muchas le personas le decía al comunicador que esto no era para él, sin embargo, no dejó que esos comentarios truncaran sus metas. Aquel Alan Raamreey de hace unos años, aquel joven, el menor de varios hermanos y el primero en dejar su hogar en Acapulco para estudiar lejos de su familia, hoy se ha convertido en un ejemplo para muchas personas, entre estas, las nuevas generaciones de comunicadores.

"Venía con una maleta llena de sueños, tenía todas las ganas de aprender y hacer lo que amo hoy en día, pero fue un cambio duro, un cambio donde tuve que dejar casa, en el que mi familia se quedó en otro lugar, en el que tuve que aprender a hacerme responsable, en el que tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, en el que tenías que dejar de comprar ropa o pagar la luz, no te quedaba dinero, querías salir y no podías, de repente llegaron a cortarme la luz varias veces o el agua, hubo momento en los que a mí me hicieron madurar en muy poco tiempo y madurar en el sentido de llevar una vida de adulto, porque tuve que hacerme responsable de mí, responsable de cuidar esos sueños".