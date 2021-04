Alan Ramírez, de la MS, revela lo que le dijo a Dios cuando lo balearon y pensó que perdería su vida

México. Alan Ramírez, cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, México, vocalista de la banda MS, recuerda en entrevista con Telemundo el día que lo balearon y sintió que podía perder la vida.

Alan Ramírez comparte también lo que le dijo a Dios cuando sintió que moriría: " Si no me ocupas déjame aquí, si me ocupas llévame”, le dijo el cantante antes de ser ingresado al quirófano para ser operado.

El popular cantante de temas como No me pidas perdón y Cerrando ciclos, éxitos en la MS, revela que aunque muchas personas no le crean, sintió que una voz le dijo: "No te preocupes, tu eres una persona a salvo”.

Mis hijos, mi esposa, mi madre, todos ellos pasaron por mi mente, pensé que si moría no podrían soportarlo. Me dije: voy a luchar hasta donde se pueda, y así hice. Yo vi una silueta, el rostro de Jesucristo también.

Entonces, Ramírez no hizo más que agradecerle a Dios por darle una segunda oportunida de vivir. Y volvió a nacer. Afortunadamente Alan pudo recuperarse física y emocionalmente del hecho ocurrido luego de que la MS dio un show en Ciudad de México durante 2016.

En su momento se hizo público que cuando los integrantes de la agupación dejaron el Auditorio Nacional, y antes de subir a sus vehículos, varios disparos se escucharon alrededor de ellos y uno fue a dar al cuello de Alan, lo que le hizo perder sangre y de inmediato lo llevaron al hospital.

En la misma entrevista, Alan, quien tiene 33 años de edad actualmente, dice que al ofrecer su primer concierto, luego del incidente, sintió un nudo en la garganta todo el show y muchas ganas de llorar. Eso siempre lo recordará también.

La Banda MS se formó en el año 2003 en el puerto de Mazatlán, y las letras MS son las iniciales de Mazatlán, Sinaloa, y el éxito llegó a su carrera de manera inesperada y con su música ha llegado al gusto del público en México, Estados Unidos y otros países.

Alan Manuel Ramírez Salcido se unió a dicha agrupación como vocalista durante 2004 y se ha convertido en uno de los cantantes favoritos del público que sigue a esta agrupación que ya ha hecho historia en el regional mexicano.

