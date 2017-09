Alan Tacher y su desgarrador mensaje en memoria de su papá

Después de una semana de silencio, el conductor de televisión Alan Tacher, decidió escribir un conmovedor mensaje para recordar a su padre.

Como se recordará en plena llegada del huracán Irma a Miami, tanto Alan como su hermano Mark Tacher, recibieron una terrible noticia, su padre, el señor Alejandro, murió la noche del sábado 9 de septiembre a la edad de 72 años.

El presentador del programa Despierta América comenzó escribiendo:

“Papi, mi chief como te decía de cariño, hoy hace una semana que te fuiste, hoy hace una semana que perdí una parte de mi corazón, hoy hace una semana me di cuenta que mi protector de toda la vida se me ha ido”.

Chieffffffffff te queremos con toda el alma!!!!! @tacherman #felizdiadelpadre #los4mosqueteros #juntossomosdinamita #superpapa Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 7:21 PDT

Así mismo Alan Tacher señaló tener tantas preguntas ante la muerte de su padre:

“Tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas, ¿por qué tan rápido?, ¿hubiéramos podido hacer más?, ¿por qué no te pude disfrutar más tiempo?, ¿quién me va a llamar todos los días para ver cómo estoy? Quiero pensar que estás en un mejor lugar. Quiero pensar que algún día nos volveremos a reír juntos”.

El desgarrador mensaje de Alan Tacher continúa diciendo que se despierta todas las noches pensando que fue un mal sueño: “y que sigues aquí, que me vas a hablar por teléfono como lo hacías todos los días para ver cómo estaba, que cuando fui a tu casa esta semana a ver tus cosas, ibas a aparecer y darme un fuerte abrazo como siempre lo hacías, que iba a México y nos íbamos a comer a tu restaurante favorito, pero ese mal sueño era una triste realidad”.

Alan Tacher explica que espera que el tiempo le vaya dando respuestas a todas esas preguntas:

“Espero que el tiempo me haga entender que estás en un mejor lugar, espero que el tiempo me dé la oportunidad de enseñarle mis hijos y mis nietos todo lo que tú me enseñaste”.

Hola abuelito!!! Que se estarán diciendo ? Y yo Feliz de verlos juntos!! @michelletacherbernal y #mipapi #aprovechacadasegundo #teamopapi #teamohijitamia @cristybernal Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 10:23 PST

Además confesó qué le dijo su padre antes de la operación: “sé que el día que te fuiste antes de esa operación me dijiste “ya me voy y si no regreso tranquilo”… nunca regresaste”.

Por último manifestó cómo lo recordará: “gracioso, divertido, ameno, encantador, el mejor padre, el mejor abuelo del mundo y el mejor mentor que pude tener @cristybernal que tanto te amaba y yo, nos pudimos despedir de ti. Ese es mi único consuelo que me queda papi, que al final estaba ahí abrazándote para decirte cuánto te quería y cuánto te voy a extrañar, ojalá que este dolor no sea para siempre”.

Días antes de su muerte, Alan Tacher contó cómo se encontraba su papá, quien había tenido que ser hospitalizado debido a complicaciones provocadas por un problema cardiaco que padecía de tiempo atrás.